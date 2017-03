Rimska izjava potrjuje enotnost in skupne interese

Pozivi k enotnosti in reformam

25. marec 2017 ob 08:35,

zadnji poseg: 25. marec 2017 ob 12:58

Rim

Ob 60. obletnici rimskih sporazumov, temeljev današnje Evropske unije, so voditelji 27 članic in treh osrednjih institucij EU-ja v Rimu podpisali izjavo, v kateri so potrdili enotnost, skupne interese in vrednote.

Rimska izjava se začne z besedami ponosa ob dosežkih edinstvene zveze, ki je vstala iz pepela prve in druge svetovne vojne. Sedemindvajseterica – v Rimu ni bilo britanske premierke – je v izjavi, v kateri izstop Velike Britanije ni izrecno omenjen, poudarila, da se spopada z izzivi brez primere: regionalnimi konflikti, terorizmom, migracijskimi pritiski, protekcionizmom ter socialnimi in gospodarskimi neenakostmi.

Kot je za Radio Slovenija poročal Janko Petrovec, je bilo lahko od rimske izjave ob obletnici Unije pričakovati zavezo, da bodo članice ostale skupaj, da bodo korakale v isto smer, čeprav z različnimi hitrostmi, ko bo to potrebno.

Eno osrednjih vprašanj pri pripravi izjave je bila opredelitev do koncepta Evrope več hitrosti, s katerim želijo zahodne članice zagotoviti prožnejšo in učinkovitejšo Unijo ter s tem njen obstoj, v vzhodnih pa ta koncept vzbuja strah pred drugorazredno obravnavo in izključenostjo.

Kompromis je ohlapen zapis, da bodo članice tako kot v preteklosti "delovale skupaj, različno hitro in intenzivno, ko bo to potrebno, ob premikanju v isto smer". Ob tem zatrjujejo, da bodo vrata vselej odprta tistim, ki se bodo želeli pridružiti pozneje.

Pri obrambi naj bi se EU še naprej naslanjal na zvezo Nato, Evropa pa naj bi še naprej spoštovala raznolikost socialnih sistemov.

Kljub resnosti položaja v strahu pred vzponom evroskepticizma v ključnih članicah, v Franciji, Nemčiji in Italiji, ni pričakovati zelo oprijemljive vizije za naprej, temveč zlasti sporočilo enotnosti.

Cerar: Ne sme prevladati strah

Slovenski premier Miro Cerar je po podpisu izjave dejal, da v Evropi kljub resnim izzivom ne sme prevladati strah pred populizmom in protekcionizmom. Po njegovi oceni rimska izjava verjetno ni dovolj ambiciozna, je pa izraz realnosti.

Rimska izjava izraža zavedanje, da je Evropa v 60 letih postala zgodba o uspehu, saj še nikoli v zgodovini ni bilo toliko svoboščin, pravic in demokracije, še nikoli nismo živeli brez meja in predvsem v miru, je dejal Cerar. Obenem pa izjava izraža zavedanje, da je EU na pomembni prelomnici – ali bo šel naprej ali pa ga ne bo več. To zavedanje je vse močnejše, kar daje upanje, da bomo skupaj iskali pot za bolj čvrsto in povezano Unijo 27 članic, je poudaril premier.

Pozivi k reformam

Ob tem se pojavljajo številni pozivi k reformirani Evropi, pozivi k spremembam, k vrnitvi k človeku kot osrednji vrednoti, k Evropi s pravico do dela in posameznikovega dostojanstva. To bodo že v času osrednje prireditve na Kapitolu po rimskih ulicah zahtevali nevladniki, pripadniki nekaterih levosredinskih političnih strank, nestrankarski federalisti in sindikalisti. Na t. i. Pohodu za Evropo naj bi se zbralo okoli deset tisoč ljudi.

Demonstracije za EU in proti EU-ju

V Rimu že potekajo demonstracije zagovornikov Evropske unije. Gre za dva shoda, ki naj bi se popoldne združila pred Kolosejem. Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, se je v središču Rima zbralo več sto ljudi z zastavicami EU-ja v rokah.

Napovedani so tudi protesti nasprotnikov Unije. V Rimu pričakujejo šest shodov oziroma protestov, ki naj bi se jih udeležilo okoli 25.000 ljudi. Gostitelji se še posebej bojijo, da bi proteste proti Uniji izkoristili nasilneži. V mestu je zato popolnoma zaprtih za javnost več območij, zlasti območje okoli Kapitolskega griča, kjer poteka slovesnost. Zaprte so tudi številne turistične znamenitosti.

V italijanski prestolnici sta okrepljena navzočnost policistov in videonadzor okoli Kapitolskega griča, prepovedani so preleti nad mestom. Ukrepi nadzora so še poostreni po terorističnem napadu v Londonu. Po poročanju DPA-ja je policija izvedla več kot 1.500 kontrol. Med drugim so ustavili dostavni avtomobil s ščiti in čeladami.

Morda bo najbolj odmeven shod skupine Diem25 Janisa Varufakisa, ki bo predstavljal novi New Deal – za pravičnejšo Evropo prihodnosti, je še poročal Janko Petrovec.

B. V.