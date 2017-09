Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 64 glasov Ocenite to novico! Evropsko sodišče poudarja, da morajo vse države na svoja pleča prevzeti del bremena, ki je nastalo z migrantsko krizo. Foto: EPA "Politiki so posilili evropsko zakonodajo in evropske vrednote. Ta odločitev praktično in odprto uzakonja moč EU-ja nad državami članicami," je dejal. Foto: Reuters Po shemi, ki bo potekla konec meseca, bi sicer morali premestiti več kot 98.000 beguncev, a so jih doslej manj kot 28.000. Foto: Reuters VIDEO Razsodba glede begunskih kvot Sorodne novice Slovaška bo kljub nasprotovanju kvotam sprejela 60 prebežnikov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovaška sprejema sodbo glede kvot; Madžarska: Gre za neodgovorno odločitev

Slovenija je sprejela 217 od predvidenih 567 beguncev

6. september 2017 ob 09:30,

zadnji poseg: 6. september 2017 ob 13:01

Luxembourgu - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Sodišče Evropske unije v Luksemburgu je zavrnilo tožbi Madžarske in Slovaške glede sprejema beguncev, kar pomeni, da morata sprejeti begunce iz Italije in Grčije. V Bratislavi so sodbo sprejeli, v Budimpešti so ostri: politiki so posilili evropsko zakonodajo in vrednote.

"Sodišče zavrača dejanja Slovaške in Madžarske zoper začasne mehanizme glede obveznega premeščanja prosilcev za azil," je v izjavi zapisalo Evropsko sodišče s sedežem v Luxembourgu. "Mehanizem dejansko pomaga in omogoča Grčiji in Italiji, da se spopade s posledicami migrantske krize leta 2015. Gre za sorazmeren mehanizem."

"Odločitev sodišča je neodgovorna, in menimo, da odločitev ogroža varnost vse Evrope," je bil v odzivu na sodbo oster madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, ki je napovedal, da bo Madžarska uporabila vsa pravna sredstva proti sodbi, ki jo je označil za politično, in ne pravno ali strokovno. "Politiki so posilili evropsko zakonodajo in evropske vrednote. Ta odločitev praktično in odprto uzakonja moč EU-ja nad državami članicami," je dejal in dodal, da se bodo, če bo Evropska komisija še naprej vsiljevala institut obveznih kvot za preselitev, še naprej borili proti temu. "Resničen boj se začenja zdaj. Uporabili bomo vsa pravna sredstva za zagotovitev, da ne bo sprejeta nobena odločitev o tem, kdo lahko vstopi v Madžarsko," je še dejal.

V odzivu na sodbo so iz Bratislave sporočili, da s stisnjenimi zobmi sprejemajo sodbo. Slovaška se želi uvrščati v jedro Evropske unije in biti solidarna, je dejal premier Robert Fico. Ob tem je znova poudaril, da je odločitev Evropske unije o uvedbi kvot krivična. Begunci sploh ne želijo priti na Slovaško, je dejal. "Naj zgradimo zidove, da bodo ostali pri nas?" se je vprašal in dodal, da se mu zdi bolj smiselno, da bi njegova država okrepila dejavnosti pri skupnem varovanju zunanjih meja EU-ja.

AI pozdravlja razsodbo

"Današnja razsodba kaže, da se nobena države ne more skriti pred odgovornostjo glede beguncev. Slovaška in Madžarska sta se skušali izmuzniti iz evropskega sistema solidarnosti, toda pri zaščiti ljudi, ki bežijo pred nasiljem in preganjanjem, mora vsaka država odigrati svojo vlogo," so v odzivu na razsodbo zapisali v Amnesty International.

Madžarska in Slovaška sta že ob sprejemanju sheme o premeščanju beguncev iz Italije in Grčije glasovali proti, a ju je večina članic EU-ja preglasovala. Evropski predpis ju tako zavezuje, da sprejmeta 1.300 oziroma 900 ljudi. Madžarska doslej ni nobenega človeka, Slovaška jih je 16, a vztraja, da obvezujočim kvotam nasprotuje.

Pred sodiščem sta državi trdili, da je Svet, kjer so zastopane članice, s sprejetjem sheme presegel svoje pristojnosti. Pravobranilec je v postopku dal prav drugi strani in sodišču predlagal, naj njuno tožbo zavrne. Svet lahko sprejema začasne ukrepe o azilnih vprašanjih, kadar gre za nujne razmere, je poudaril. Sodniki sicer niso obvezani slediti njegovemu mnenju, a pogosto mu.

Čeprav sta tožnici le dve, tudi druge članice le počasi izpolnjujejo zaveze. Komisija je zaradi tega Madžarski, Češki in Poljski poslala že dva opomina, naslednji korak je lahko tožba.

Po tej shemi, ki bo potekla konec meseca, bi sicer morali premestiti več kot 98.000 beguncev, a so jih doslej manj kot 28.000. Celotne številke tudi ni mogoče doseči, saj vsaj doslej v Grčiji in Italiji sploh ni bilo toliko upravičenih do preselitve.

Notranja ministrica Gyerkeševa se je včeraj v pogovoru s podpredsednikom komisije Timmermansom o azilni reformi izrecno zavzela za oblikovanje evropskega mehanizma, ki bi v primeru nesorazmernega povečanja migracijskega pritiska na državo članico omogočil hitro in učinkovito pomoč tej članici, a bi to uredila ločeno od dublinske uredbe.

K. T., Erika Štular, RTV Slovenija