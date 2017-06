Slovenija in Hrvaška za širitev EU-ja na Zahodni Balkan

O meji med Slovenijo in Hrvaško niso govorili

3. junij 2017 ob 16:08,

zadnji poseg: 3. junij 2017 ob 16:41

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške, Albanije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Srbije so se v sklopu procesa Brdo-Brioni sešli na Brdu pri Kranju, kjer so se pogovarjali o širitvi Evropske unije.

Slovenija in Hrvaška si bosta s skupnimi močmi prizadevali, da na agendi Evropske unije ostane širitev na Zahodni Balkan, sta po srečanju zunanjih ministrov držav procesa Brdo-Brioni povedala gostitelja, slovenski in hrvaški zunanji minister Karl Erjavec in Davor Ivo Stier.

Srečanja so se poleg gostiteljev udeležili zunanji ministri oziroma njihovi namestniki iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Srbije, kot tudi posebna odposlanca zunanjih ministrov iz Francije in Italije ter posebni gost, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier.

Na novinarski konferenci je minister Erjavec pogovor zunanjih ministrov označil kot neke vrste pripravo na vrh berlinskega procesa - razprave o širjenju EU-ja -, ki bo 12. julija v Trstu.

Pismo Evropski komisiji

Po Erjavčevih besedah so se ministri dogovorili, da bodo Evropski komisiji poslali pismo, ki bo dobra podlaga za razpravo na vrhu v Trstu. Pri tem je Stier poudaril komplementarnost obeh procesov, pri čemer sta oba ministra ponovila slovensko in hrvaško podporo približevanju držav Zahodnega Balkana evroatlantskim povezavam.

Ministri so se tudi strinjali, da Zahodni Balkan že sodi v Evropo in EU. Vendar morajo države v regiji opraviti vse reforme - od krepitve državnih institucij do vladavine prava, torej boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, je dejal Erjavec.

Po besedah Stiera se ministri držav Zahodnega Balkana zavedajo, da morajo izpolniti merila za članstvo v EU-ju. Na drugi strani mora biti tudi EU pripravljen na nadaljnjo širitev, ne glede na vrsto izzivov, kot so brexit, terorizem, migracije. Pomembno je tudi, da ti izzivi ne bodo negativno vplivali na mir in stabilnost v Jugovzhodni Evropi, je dodal hrvaški minister.

Minister Erjavec je izrazil prepričanje, da srečanje ministrov za države Zahodnega Balkana pomeni nov korak proti evroatlantskim integracijam.

Pospešiti širitveni proces

V središču pogovorov je bila potreba po pospešitvi širitvenega procesa Evropske unije, ki je eden pomembnih ciljev Unije. Pogovarjali so se tudi o prihodnosti mladih, je povedal.

Zunanji ministri proces Brdo-Brioni vidijo kot izredno pomembnega za dialog znotraj Zahodnega Balkana, zlasti v smislu okrepitve regionalnega sodelovanja. Strinjali so se, da je treba ta dialog nadaljevati.

Brez pogovorov o arbitraži

Ministra sta dejala, da se na zasedanju niso pogovarjali o skorajšnji odločitvi arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Erjavec je sicer novinarjem dejal, da je vprašanje meja eno izmed odprtih vprašanj na Zahodnem Balkanu, ki ga je mogoče rešiti dvostransko ali ob pomoči tretjega. Poudaril je, da se bodo o urejevanju slovensko-hrvaške meje pogovarjali, ko bo znana odločitev arbitražnega sodišča. Stier je ob tem dodal, da je jasno, da Slovenija in Hrvaška dvostranska vprašanja rešujeta v pogovorih med Zagrebom in Ljubljano.

Na še konkretnejše vprašanje, kaj se bo zgodilo po odločitvi arbitražnega sodišča o meji, glede na to, da ga Hrvaška ne sprejema, je Erjavec dejal, da Slovenija nima nobene težave.

"Ko bo odločba izdana, bo izdana na podlagi odločitve arbitražnega sodišča, da je nadaljevalo postopek, in na podlagi mednarodnega arbitražnega sporazuma. Od članice EU-ja pričakujemo, da spoštuje mednarodne sporazume, kar je tudi arbitražni sporazum," je pristavil.

Stier je na drugi strani zatrdil, da je hrvaška vlada na podlagi odločitve sabora o odstopu od arbitražnega sporazuma izvedla vse potrebne obvezne postopke za izstop iz arbitražnega procesa. Kot je dejal, so na podlagi dunajske konvencije notificirali vse strani, tako kot je bilo potrebno. Za nekatere postopke v okviru mediacije, za katere so nekateri hrvaški mediji poročali, da niso bili izvedeni, pa je dejal, da niso bili obvezni.

Gotovo pa je pred Zagrebom dialog z Ljubljano, na katerega je bil vedno pripravljen, je dejal. "Vprašanje želimo seveda rešiti, saj smo prepričani, da dobrososedskim odnosom s Slovenijo ni alternative," je še povedal hrvaški minister.

J. R.