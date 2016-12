Peterle po neuspešni kandidaturi upa, da je spodbudil tudi druge poslance manjših članic

Veseli ga, da je s svojo kandidaturo sprožil razpravo o prihodnosti unije

14. december 2016 ob 16:39

Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

Evropski poslanec Lojze Peterle je, potem ko mu ni uspelo postati kandidat stranke EPP za predsednika Evropskega parlamenta, dejal, da je s svojo kandidaturo spodbudil razpravo o prihodnosti Evrope.

V odzivu na glasovanje v stranki EPP, v kateri je med štirimi kandidati prejel najmanj glasov, je dejal, da ga veseli, da je s svojo kandidaturo sprožil tudi pomemben pogovor o tem, kakšno Evropsko unijo si v prihodnosti želimo in kako to doseči. Upa pa tudi, da bo njegova kandidatura spodbudila k potegovanju za to funkcijo tudi druge kandidate iz manjših držav. "Bistvo EU-ja namreč ne sme biti vprašanje velikosti in majhnosti, ampak to, kako lahko najbolje delamo skupaj," je dejal Peterle.

Prav to bo po njegovih besedah osrednja naloga novega predsednika Evropskega parlamenta in političnih skupin, ki v njem delujejo. "Če se želimo izogniti novemu mračnemu poglavju evropske zgodovine, moramo prav evropske institucije evropskim državljanom dokazati, da jih spoštujemo, slišimo in želimo njihovo sodelovanje pri gradnji evropskega projekta," je še zapisal na družbenem omrežju Facebook.

Tajani premagal konkurente v prvem krogu

Peterle je še ocenil, da zakulisne kupčije, nespoštovanje dogovorov in izkoriščanje ideoloških bojev za nabiranje politične moči niso pravi koraki v to smer. Zato upa, da se bodo akterji izognili izgubljanju energije na teh področjih in se bo znotraj političnega centra v Evropskem parlamentu znova vzpostavil konstruktiven dialog. Prihodnjemu predsedniku ali predsednici parlamenta pa je zaželel uspešno delo in to, da bi parlament deloval uspešno pri sprejemanju hitrih, odgovornih in vizionarskih rešitev za Evropo.

Kot je znano, je skupina EPP kot kandidata za predsednika Evropskega parlamenta potrdila italijana Antonia Tajanija, ki je dobil prednost pred Peterletom, Irko Mairead Mcguiness in Francozom Alainom Lamassourejem. Predvideni so bili trije krogi tajnega glasovanja, a ker je Tajani že v prvem krogu dobil podporo 94 od skupno 207, so preostali trije kandidati odstopili.

Peterleta od Slovencev podprl le Bogovič

Kako so glasovali posamezni člani, ni znano, ker je bilo glasovanje tajno. Pred glasovanjem je med štirimi slovenskimi evroposlanci v EPP-ju Peterletovo kandidaturo izrecno podprl le Franc Bogovič (SLS/EPP). Milan Zver (EPP/SDS) je v torek pred glasovanjem napovedal, da bo podprl McGuinessovo.

Romana Tomc (EPP/SDS) ni omenila konkretnega imena, poudarila je le, da skupina išče najboljšega možnega kandidata, ki bi lahko prepričal večino na januarskem plenarnem zasedanju. Tretja poslanka SDS-a v EPP-ju Patricija Šulin pa je dejala, da bo sledila usmeritvam svoje stranke. Vodja SDS-a Janez Janša je bil nedavno zelo kritičen do Peterleta.

Zver: V prednosti so kandidati iz večjih držav

Zver je danes za slovenske medije pojasnil, da je pričakoval izvolitev nekoga iz velike države članice. Peterletov izid je bil zato po njegovih besedah pričakovan, saj kandidati iz majhnih držav praviloma ne morejo dobiti tako pomembnih funkcij. "Naša želja je bila, da bi EPP imel enega kandidata in se z drugimi skupinami dogovarjal za podporo. Imeli smo to smolo - ali pa ne -, da so že na začetku skočili v vodo trije ali štirje in iskali podporo v političnih skupinah." To je EPP po Zverovih besedah otežilo pogajalski položaj, ker je "igral s štirimi napadalci".

Kot je še povedal Zver, je bila prva izbira evroposlancev iz vrst SDS-a McGuinessova, ker je sposobna in prodorna političarka, poleg tega pa še ženska. Ko so se preostali kandidati umaknili iz tekme, so v EPP-ju Tajanija potrdili z aklamacijo. Zver je ocenil, da je Tajani dober kandidat, ob tem pa izrazil upanje, da bodo v S&D-ju držali besedo in ga bodo podprli, tako da bo Tajani v drugi polovici mandata vodil Evropski parlament.

Tajani si bo prizadeval za povezovanje

Tajani se bo kot kandidat EPP 17. januarja s kandidati drugih političnih skupin potegoval za naslednika Nemca Martina Schulza, ki se bo januarja poslovil s položaja po dveh zaporednih dveinpolletnih mandatih.

Na današnji novinarski konferenci je Tajani napovedal, da si bo prizadeval za povezovanje in sodelovanje v parlamentu. Bo pa k temu moral prispevati vsak poslanec posebej. Poslanci morajo biti po njegovem mnenju v neposrednem dialogu z državljani. Izrazil je še prepričanje o svoji zmagi na januarskih volitvah predsednika parlamenta in o tem, da bo EPP dosegel najboljši izid.

L. L.