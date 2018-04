Število Slovencev v Nemčiji se povečuje, kmalu bodo presegli število 30.000

Tujci s področja Jugoslavije bodo kmalu presegli Turke

15. april 2018 ob 19:46

15. april 2018

Po podatkih nemškega statističnega urada je konec leta 2017 v Nemčiji živelo 29.295 Slovencev, od tega 15.760 moških in 13.530 žensk.

Nemški zvezni statistični urad je minuli teden objavil podatke tako o številu prebivalstva v najbolj naseljeni državi EU-ja ter tudi o številu tujcev, ki so v Nemčiji prebivali konec leta 2017. Medtem, ko se je lani število prebivalstva v Nemčiji povečalo le za nekaj več kot 50.000 ljudi, iz 82.521.653 na 82.576.903, delež tujcev znašal 11.3 odstotka oz. nekaj več kot 9 milijonov prebivalcev.

Na prvem mestu so še vedno Turki, katerih številčnost v Nemčiji pada že skoraj dvajset in je že padla pod poldrugi milijon, medtem, ko je število Turkov v Nemčiji v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja preseglo dva milijona.

V zadnjih letih je v Nemčiji najbolj narašča število Romunov, Sircev, Poljakov ter prebivalcev držav z območja nekdanje Jugoslavije, ki so po številu na tretjem oz. na drugem mestu po številčnosti. Lani je v Nemčiji, brez nemškega državljanstva, živelo skoraj 1.2 milijona ljudi s področja bivše Jugoslavije. Od tega so približno četrtino predstavljali Hrvati.

V Nemčiji je tako konec lanskega leta živelo 29.295 Slovencev, kar je 1.465 več, kot jih je v Nemčiji prebivalo konec leta 2016 (27.830). Konec prejšnjega desetletja pa je v najštevilčnejši državi EU-ja prebivalo zgolj nekaj več kot 20.000 Slovencev.

Nemčija ima po podatkih statistikov rekordno število tujcev, saj je lani tam živelo kar 17,1 milijona tujih državljanov, kar je 4,4 odstotka več kot leta 2014, oziroma tujci predstavljajo že več kot petino (21 odstotkov) nemškega prebivalstva (81,4 milijona).

Eksodus Hrvatov

Številčno so med tujimi državljani v Nemčiji na prvem mestu Turki, ki jih v Nemčiji uradno prebiva nekaj več kot 1,5 milijona. Število Turkov v Nemčiji sicer od začetka novega tisočletja močna upada (v Nemčiji jih je tedaj živelo več kot dva milijona),

Z območja nekdanje Jugoslavije je lani prebivalo največ Hrvatov, in sicer 367.900 oz. več kot 35.000 več kot leta 2016. Kar je več kot polovica prebivalcev Zagreba oz. več, kot imata skupaj prebivalcev drugo in tretje največje mesto na Hrvaškem Split in Reka.

Za Hrvati so z območja nekdanje Jugoslavije najštevilčnejši Srbi (225.535), Kosovci (208.505) in državljani BiH (180.950).

G. C.