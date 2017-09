Tuji jogurt ima v Sloveniji zaradi "prilagajanja lokalnemu okusu" manj jagod kot v Avstriji

Multinacionalke s slabšimi izdelki za trge v vzhodni Evropi

16. september 2017 ob 17:52,

zadnji poseg: 16. september 2017 ob 19:07

Bruselj - MMC RTV SLO

Prehrambne multinacionalke že več let goljufajo in zavajajo kupce iz vzhodnega dela Evrope, je po objavi raziskave opozorila evropska komisarka za pravice potrošnikov Vera Jourova.

Obsežna analiza izdelkov je razkrila, da pijače Coca-Cole v Sloveniji vsebujejo več sladkorja in fruktozno-glukoznega sirupa kot tiste v Avstriji. Prav tako Sparov jagodni jogurt za slovenski trg vsebuje 40 odstotkov manj jagod kot na avstrijskem, poroča Guardian.

Predstavniki Coca-Cole so odgovorili, da recepte "prilagajajo lokalnemu okusu", medtem ko se je Spar odzval s trditvijo, da proizvajajo zgolj to, česar si Slovenci želijo.

Da so kršitve še hujše, proizvajalci slabšo kakovost izdelkov za vzhodni del Evrope prikrijejo tako, da zanje uporabijo popolnoma enako embalažo kot za tiste boljše kakovosti za trge zahodnega dela Evrope. "Prvič smo jasno povedali: gre za nepravične trgovinske prakse," pravi Jourova.

Med kršilci tudi Lidl in Pepsi

Študije izdelkov v Sloveniji, na Češkem, Madžarskem in v Bolgariji - septembra bo objavljena še analiza izdelkov na Hrvaškem - so razkrile, da so se med izdelki različnih kakovosti za police vzhodnega in zahodnega dela Evrope znašli najrazličnejši izdelki, od sokov do detergentov, opozarja Jourova in pri kršenju navaja gigante, kot so Lidl, Pepsi in Birds Eye.

Evropska komisarka je dejala, da preostalih podjetij, ki goljufajo potrošnike, za zdaj še ne bo javno imenovala, vendar pa je to pripravljena storiti, če ne bodo spremenili svojega početja. "Ne bom oklevala pri imenovanju podjetij niti pri pozivanju potrošnikov, naj njihovih izdelkov ne kupujejo," napoveduje Jourova.

Po sok iz pomaranč v tujino

"Zaznavamo naraščajoče nezadovoljstvo ljudi, ki morajo v tujino, da lahko kupijo ribje palčke, ki vsebujejo ribje meso ali pomarančni sok, ki vsebuje pomaranče. Nezadovoljstvo narašča, zato moramo ukrepati," je dejala komisarka.

Tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem letnem govoru v Bruslju nakazal, da je EU pripravljen ukrepati z zakonitim in finančnim opolnomočenjem državnih organov za preiskovanje in kazenski pregon kršilcev.

Slovenski premier Miro Cerar je za Guardian poudaril, da so razlogi za nepravilnosti v iskanju dobička. "Podjetja po navadi to želijo doseči. Vendar bi moralo biti vse bistveno za kakovost življenja pod nadzorom," je dejal Cerar.

Rešitev: Poenotenje izdelkov ali preimenovanje

Komisarka za pravice potrošnikov za rešitev problematike predlaga dve možnosti. Idealna rešitev se ji zdi prilagoditev zakonodaje na način, ki bo povečal kakovost izdelkov, da bodo enaki na vseh trgih.

Druga možnost je preimenovanje znamk na manj kakovostnih izdelkih, kar ne bi zavajalo kupcev, vendar je ta možnost manj zaželena, poudarja Jourova.

"Ne goljufanje, temveč prilagajanje okusom"

Tiskovni predstavniki Coca-Cole, Spara, Pepsija, Lidla, FoodDrink Europe so po razkritju podali različne izjave za javnost, v katerih pa so vsi poudarjali, da ne gre za namerno zavajanje ali goljufanje kupcev, temveč naj bi po njihovem mnenju šlo le za prilagajanje okusom in potrebam posameznih držav, še poroča Guardian.

