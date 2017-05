Bistvenih razlik med hrano za vzhodni in zahodni trg niso našli

Analiza je stala 6.000 evrov

16. maj 2017 ob 18:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Uprava za varno hrano je analizirala 22 izdelkov, ločeno namenjenih za vzhodni in zahodni trg. Pri analizi vrednosti posameznih hranil ni našla bistvenih odstopanj med deklarirano in izmerjeno vrednostjo.



Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je analizo izvedla na podlagi informacij pristojnih organov nekaterih drugih držav članic Evropske unije (Slovaška, Madžarska), iz katerih je bilo mogoče sklepati na različno kakovost proizvodov, namenjenih za zahodne oz. vzhodne države.

V izbranih trgovskih verigah po Sloveniji je v dvojniku odvzela 11 različnih živil z namenom preverjanja razlik v kakovosti živil, proizvedenih za vzhodne oz. zahodne države. Preverjanje se je izvedlo s primerjavo dejanske vsebnosti nekaterih kakovostnih parametrov, izmerjenih v laboratoriju, z deklariranimi vrednostmi.

Kako sploh razlikovati

Podlaga za presojo glede namembnih trgov so bili jeziki, v katerih so proizvajalci natisnili deklaracije. Kot proizvode, proizvedene za vzhodni trg, so šteli, če je proizvajalec deklaracijo natisnil pretežno v slovaškem, češkem, madžarskem, romunskem, bolgarskem, hrvaškem, srbskem, slovenskem jeziku oz. jezikih, ki se uporabljajo na vzhodnih trgih. Na različne kakovostne parametre so tako analizirali 22 vzorcev živil iz skupin prigrizki, čokoladni namazi, čokolade, napolitanke, piškoti, bomboni, instantni pripravki za pripravo kakava.

Deklarirana in izmerjena vrednost

Splošna ocena rezultatov kaže, da med izdelki, proizvedenimi za zahodne trge, in izdelki, proizvedenimi za vzhodne trge, ni bistvenih odstopanj med deklarirano vrednostjo in izmerjeno vrednostjo oz. so izmerjene vrednosti posameznih iskanih hranil v okviru dopustnih tolerančnih odstopanj.

Primerjava izmerjenih vrednosti med eno in drugo skupino izdelkov prav tako ne kaže na razliko v proizvodih, proizvedenih za vzhodni oz. zahodni trg. Na podlagi izmerjenih vrednosti so bila dopustna tolerančna odstopanja presežena pri treh izdelkih, in sicer slanem prigrizku, proizvedenem za zahodni trg, v katerem je vsebnost soli v izdelku nižja od deklarirane vrednosti. Enako velja za polnozrnate piškote v izdelku, namenjenem za zahodne trge, kjer je vsebnost prehranskih vlaknin višja od deklarirane, in pri instantnem kakavu, kjer se v izdelku, namenjenem za zahodne trge, glede na izmerjene vrednosti sklepa na nižjo vsebnost kakavovih delov od deklarirane.

"Nobena od ugotovljenih nepravilnosti ne vpliva na varnost živila," so v sporočilu za javnost pojasnili na upravi. Z ugotovitvami so inšpektorji seznanili odgovorne nosilce dejavnosti in jih pozvali k opredelitvi glede ugotovljenih neskladnosti.

Stalo je šest tisočakov

Splošna ugotovitev izvedenega nadzora je tudi, da so slovenski prevodi deklaracij izdelkov, proizvedenih za zahodne trge, velikokrat neusklajeni z različico v tujem jeziku. Odgovorne nosilce dejavnosti so zato pozvali k njihovi uskladitvi. Stroški analize znašajo 6.000 evrov.

Al. Ma.