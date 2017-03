Tusk in Juncker ostro nad Turčijo zaradi primerjav z nacizmom

Turčija Evropo vznemirila z izjavami o nacizmu

15. marec 2017 ob 12:32

Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

Predsednika Evropskega sveta in Evropske komisije, Donald Tusk in Jean-Claud Juncker, sta ostro obsodila turške primerjave Nizozemske z nacizmom zaradi prepovedi dejavnosti turških politikov na nizozemskih tleh.

"Kdor vidi fašizem v Rotterdamu, nima nobenega stika z realnostjo," je poudaril Tusk. Na dan parlamentarnih volitev na Nizozemskem, v eni od šestih ustanovnih članic Unije, je Tusk nizozemskim državljanom v njihovem jeziku posredoval sporočilo podpore: "Nizozemska je Evropa in Evropa je Nizozemska."

EU namreč pozorno spremlja volitve na Nizozemskem, saj se boji vzpona skrajne desnice pod vodstvom Geerta Wildersa ter nato nadaljevanja tega trenda na letošnjih volitvah v Franciji in Nemčiji.

Ta strah naj bi bil tudi eden od razlogov za nizozemsko prepoved dejavnosti turških ministrov v Rotterdamu v povezavi s turškim referendumom o ustavnih spremembah, s katerimi želi predsednik Recep Tayyip Erdogan povečati svojo moč.

Rotterdam žrtev nacizma

Zaradi prepovedi se je vnel hud diplomatski spor med Ankaro in Amsterdamom. Erdogan pa je zaradi prepovedi nizozemska dejanja primerjal z nacizmom in fašizmom. Za "prestolnico fašizma" je Nizozemsko označil tudi turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu. Rotterdam je sicer nacistična Nemčija brutalno uničila, mesto pa ima župana, rojenega v Maroku.

Ostro kot Tusk se je odzval tudi Juncker, za katerega so primerjave nacizma in sodobnih evropskih vlad, kot sta nizozemska in nemška, preprosto nesprejemljive. Erdogan je z nacizmom primerjal tudi prepovedi predreferendumskih zborovanj v nemških mestih.

"Kdor to počne, se oddaljuje od Evrope," je opozoril Turčijo, ki je že 18 let kandidatka za članstvo v Uniji. "Ni EU tisti, ki se želi pridružiti Turčiji. Turčija se želi pridružiti EU-ju," je izpostavil na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

B. V.