Gabriel: Primerjava z nacisti skrajna meja, čez katero ne bi smeli iti

Turki in nemški zunanji minister o skrhanih odnosih med državama

8. marec 2017 ob 08:35

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Po srečanju s turškim kolegom Mevlütom Cavusoglujem je nemški zunanji minister Sigmar Gabriela dejal, da si morata državi prizadevati za obnovo vezi med državama.

Odnose je skrhala vrsta sporov v zadnjem času. Po Gabrielovih besedah kljub različnim stališčem Ankare in Berlina ni alternative dialogu, saj je to edini način, da se državi postopoma vrneta k normalnim in prijateljskim odnosom.

Ob tem je Ankaro posvaril, da je primerjava z nacisti skrajna meja, čez katero ne bi smeli iti. "Nobena stran ne bi smela čez nekatere meje, in primerjava današnje Nemčije z nacističnimi časi je ena od njih," je bil kritičen do nedavnih izjav turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je odločitev Nemčije za prepoved zborovanj in govorov turških politikov primerjal z nacističnimi dejanji.

Podrobnosti glede odpovedi zborovanj ni razkril

Ministra sta po navedbah Gabriela med drugim govorila o nedavnih odpovedanih zborovanjih turške skupnosti v Nemčiji, a podrobnosti ni navedel. Turška vlada je okrepila svojo politično kampanjo za podporo referenduma o spremembi ustave, s katero nameravajo v državi uvesti predsedniški sistem.

Med drugim so se lotili organizacije zborovanj po evropskih mestih, kjer živijo Turki. Številni so tudi v Nemčiji, a so morali v zadnjem tednu kar nekaj dogodkov, na katerih bi nastopili turški ministri, odpovedati, kar so v Ankari razumeli kot napad.

Sporna aretacija novinarja Die Welta

Odnosi med državama so napeti tudi zato, ker so v Turčiji prejšnji teden priprli novinarja nemškega dnevnika Die Welt Deniza Yücela, ki so ga obtožili širjenja teroristične propagande in podpore terorizmu. Nemški zunanji minister je povedal, da je bila to ena od tem današnjih pogovorov, pripor za novinarja pa označil kot "napačen in neprimeren".

