Tusk: Kdo potrebuje sovražnike ob prijateljih, kot je Trump?

Vse hladnejši odnosi med EU-jem in ZDA

16. maj 2018 ob 15:56

Sofija - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je dejal, da je Evropa lahko hvaležna ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, saj si zaradi njega ne dela več utvar.

Tusk je bil pred četrtkovim vrhom voditeljev Evropske unije in Balkana v bolgarski prestolnici Sofiji kritičen do dejanj ZDA pod vodstvom Trumpa in jih je označil za muhaste. "Ko gledamo zadnje odločitve predsednika Trumpa, bi lahko nekdo celo pomislil, da s takimi prijatelji ne potrebuješ sovražnikov," je dejal, a dodal, da je lahko EU prav Trumpu hvaležen, da se je znebil vseh utvar.

Prvi vrh EU-ja in Balkana po 15 letih poteka ob poslabšanju odnosov z ZDA, še posebej po trgovinskem sporu zaradi Trumpove uvedbe carin in ameriškega umika iz jedrskega sporazuma z Iranom, ki naj bi mu sledile še nove ameriške sankcije proti Teheranu, s katerimi pa bi bila lahko prizadeta tudi evropska podjetja.

"Poleg tradicionalnih političnih sprememb, kot sta vzpon Kitajske ali agresivna drža Rusije, se danes soočamo z novim fenomenom: muhastim vedenjem ameriške administracije," je pojasnil predsednik Evropskega sveta pred neformalno delovno večerjo z voditelji EU-ja.

Tusk je kljub kritičnosti do ameriške administracije dejal, da mora Evropa narediti vse, kar je v njeni moči, da zaščiti čezatlantsko zvezo ne glede na današnje vzdušje. Ob tem je pozval k politični enotnosti in odločenost znotraj EU-ja. "Biti Evropejec je razlog za ponos," je prepričan.

Namesto o inovacijah na sporedu ZDA

Voditelji članic EU-ja, med njimi slovenski premier Miro Cerar, bodo drevi na neformalni večerji v bolgarski prestolnici razpravljali o odzivu Unije na nedavne poteze ZDA glede trgovine, Irana in Bližnjega vzhoda, ki krhajo čezatlantsko vez in spodkopavajo mednarodno ureditev na temelju skupnih pravil.

Po prvotnih načrtih naj bi bil drevišnji vrh osredotočen na digitalne teme in inovacije, a vse kaže, da bodo v ospredju odnosi z ZDA, ki bodo po pričakovanjih tudi zasenčili vrh EU-ja in Zahodnega Balkana.

Tusk je napovedal, da bodo obravnavali razvoj dogodkov po napovedih Trumpa glede Irana in trgovine ter "dramatičnih dogodkih v Gazi".

Po odstopu ZDA od iranskega jedrskega dogovora in vnovični uvedbi gospodarskih sankcij proti Iranu je EU osredotočen na ohranitev tega dogovora in zaščito interesov evropskih podjetij v Iranu, ki jim pretijo sekundarne sankcije.

Med mogočimi ukrepi se omenja uporaba evropske "blokirajoče" zakonodaje, po kateri ekstrateritorialni ameriški zakoni niso izvršljivi v EU-ju. Ta ukrep je bil v igri leta 1996, ko je šlo za ameriške grožnje evropskim podjetjem v povezavi s Kubo.

EU za stalno izvzetje iz ameriških carin

V povezavi z vprašanjem ameriških carin na jeklo in aluminij EU vztraja pri stalnem in brezpogojnem izvzetju ter pripravlja vrsto povračilnih ukrepov za primer, da ZDA po dvakratnem začasnem podaljšanju carine uvedejo tudi za Unijo.

V Bruslju zavračajo možnost odmrznitve pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu, zloglasnem TTIP-ju, se je pa EU po navedbah virov v Bruslju pripravljen z ZDA pogovarjati o vzajemno koristnem zmanjšanju carin na industrijske proizvode in odprtju javnega naročanja.

Na četrtkovem vrhu naj bi potrdil evropsko perspektivo regije. Tusk poudarja, da je EU edini partner, ki mu je resnično mar za stabilnost in blaginjo celotne regije ter ne igra geopolitičnega šaha z ljudmi v regiji kot kmeti na šahovnici.

G. V.