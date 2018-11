Ukinitev premikanja ure s prihodnjim letom "nerealna"

Slovenija se načeloma strinja z ukinitvijo premikanja ure

29. oktober 2018 ob 20:52

Gradec - MMC RTV SLO, STA

Evropska unija bo zelo težko uresničila za prihodnje leto napovedano ukinitev premikanja ure dvakrat letno, saj potrebuje več časa, da razreši nekatere notranje pomisleke.

Na neformalnem zasedanju ministrov EU-ja za promet v Gradcu so sklenili, da za odločitev potrebujejo več časa, enako pa je ocenila tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc.

"Države članice potrebujejo več časa za dokončno odločitev," je dejala Bulčeva in dodala, da naj bi ministri skušali dogovor o časovnici doseči do decembra.

Podobno je tudi stališče Slovenije, je za STA povedala državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler, ki se udeležuje zasedanja v Gradcu. Slovenija se načeloma strinja z ukinitvijo premikanja ure, vendar odločitev še ni sprejeta in potrebnega je še nekaj več časa.

Poleg tega bi se glede tega vprašanja radi uskladili s sosednjimi državami, saj bi soliranje lahko težave še okrepilo, je povedala Mauhlerjeva.

"Široko strinjanje"

Avstrija, trenutno predsedujoča EU-ja, je predlagala, da bi premikanje ure ukinili z letom 2021, kar je naletelo na "široko strinjanje", je dejal avstrijski prometni minister Norbert Hofer.

Dve ali tri članice EU-ja naj ne bi želele ukinitve premikanja ure že v prihodnjem letu, in sicer zaradi tehničnih naprav v zračnem prometu in na nekaterih drugih področjih, saj da bi za njihovo uskladitev potrebovale 18 mesecev, je pojasnil Hofer.

Proti ukinitvi premikanja ure so se izrekle Portugalska, Grčija in Velika Britanija, medtem ko se Ciper, Nizozemska, Irska, Francija in Danska še niso odločile, je sporočilo avstrijsko predsedstvo Sveta EU-ja.

Kot mogoč vodič za usklajen pristop držav sta tako Hofer kot Bulčeva danes izpostavila že obstoječi dogovor o treh časovnih območjih v EU-ju.

G. V.