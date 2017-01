'Upor' Mehike proti ZDA: z EU-jem želijo podpisati nov prostotrgovinski sporazum

Mehiški predsednik Enrique Peña Nieto je znova izjavil, da Mehika ne bo plačala gradnje zidu na meji z ZDA, in pozval EU k podpisu posodobljenega prostotrgovinskega sporazuma, s katerim bi se oddaljili od ZDA.

Odziv Mehike prihaja tudi po tem, ko ameriška avtomobilska podjetja ne želijo širiti svoje proizvodnje v Mehiko po grožnji novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bo carina na uvoz avtomobilov, izdelanih v Mehiki, za ameriška podjetja dvignila na 35 odstotkov. Po poročanju Guardiana naj bi bil Trump tudi naklonjen razdoru severnoameriškega prostotrgovinskega sporazuma Nafta, katerega podpisnice so Kanada, mehika in ZDA.

Ford ostaja v ZDA

Direktor Fiata-Chryslerja Sergio Marchionne je dejal, da bi bil takšen ukrep za ameriška podjetja popolnoma neekonomičen, pred dnevi pa je ameriški avtomobilski velikan Ford napovedal, da dela svoje proizvodnje ne bo selil v Mehiko, temveč bo raje razširil svojo tovarno v Michiganu, kjer bo odprl 700 novih delovnih mest.

"Očitno je, da imamo glede na določene teme različne poglede, kot jih ima prihajajoča ameriška vlada, kot je gradnja zidu na meji z Mehiko, ki je absolutno ne bomo plačali. Nikoli ne bomo sprejeli nečesa, kar ponižuje dostojanstvo naše države in nas kot Mehičanov. O temeljnih načelih, kot so suverenost, nacionalni interes in zaščita naših državljanov, se ne bomo pogajali," je dejal Nieto po poročanju Guardiana.

Mehiški predsednik se je zavzel za iskanje novih trgov za mehiška izvozna podjetja, začenši z EU-jem, s katerim želi že v naslednjih 12 mesecih podpisati prostotrgovinsko pogodbo.

Pogajanja so na mizi

Ob tem je dodal, da so vse dvostranske zadeve med državama na mizi, "med njimi tudi vprašanje varnosti, migracij in trgovine", ter da morajo pogajanja vključevati tudi za ZDA občutljive teme, vključno z odpravo pretoka nezakonitega trgovanja z orožjem čez mehiško mejo in oboroževanje nevarnih kartelov.

Oster odziv mehiškega predsednika je seveda v popolnem nasprotju z željami novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je že v predvolilni kampanji napovedal, da bodo ZDA na meji z Mehiko postavile zid, gradnjo katerega bo plačala kar Mehika sama. "Želim začeti gradnjo. Ne želim čakati še leta in pol," je bil jasen Trump na novinarski konferenci v sredo.

