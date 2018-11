V Rusiji zaprt ukrajinski režiser Oleg Sencov ovenčan z nagrado saharov

Vsakoletna nagrada Evropskega parlamenta

25. oktober 2018 ob 13:04

Strasbourg - MMC RTV SLO

Evropski parlament vsakoletno ovenča borce za človekove pravice in svobodo govora z nagrado saharov – letos jo prejme ukrajinski režiser Oleg Sencov, ki je bil leta 2015 obsojen na 20-letno kazen v strogo varovanem zaporu. Rusija je podelitev označila za politično.

Za pogum in odločnost

Kot je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu pojasnil predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, Sencov nagrado prejme za svoj pogum in odločnost.

"Ukrajinski cineast je postal simbol boja za osvoboditev političnih zapornikov v Rusiji in po vsem svetu," je poudaril Tajani. Evropski parlament po Tajanijevih besedah z nagrado izraža solidarnost z njim in njegovim bojem.

Ob tem se je predsednik Evropskega parlamenta zavzel za takojšnjo osvoboditev Sencova. Kot je pojasnil, je to nujno zaradi hudih pogojev in dolgotrajne gladovne stavke, ki ogrožajo njegovo življenje.

"Naša dolžnost je, da zagovarjamo človekove pravice povsod po svetu in v vseh okoliščinah," je še dejal Tajani.

Ne ve še za nagrado

Nagrajenčeva sestrična Natalija Kaplan, ki sicer v javnosti govori v njegovem imenu, je medtem dejala, da njen bratranec še ne ve za nagrado. "Upam, da mu bo to pomagalo, da bo še naprej ostal močan. Sem pa seveda vesela zanj," je povedala. "Zaslužil si je to," je poudarila.

"Nihče ne gleda njegovih filmov"

Moskva pa je odločitev Evropskega parlamenta označila za "povsem politično". Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je ob tem dejala, da ni jasno, na podlagi česa je dobil to prestižno nagrado. "Praktično nihče ne gleda njegovih filmov," je poudarila.

Leta 1976 rojenega Olega Sencova je rusko vojaško sodišče obsodilo terorizma in mu naložilo strogo zaporno kazen. Glede na sodbo naj bi Sencov na Krimu požgal sedež proruske stranke Združena Rusija in načrtoval druge napade, med drugim razstrelitev Leninovega kipa v Simferopolu.

Prisilno prekinjena gladovna stavka

Ukrajinec vztraja, da ni zakrivil nobenega izmed teh dejanj, ob tem pa zatrjuje, da ga ruska oblast pravzaprav kaznuje zaradi organizacije mirnega protesta proti zasedbi krimskega polotoka pred štirimi leti. Sencov je danes za zapahi zapora za najnevarnejše kriminalce v kraju Labitnangi ob reki Ob, imenovanem Severni medved, kamor so ga preselili iz še odročnejše Jakutije. Režiser je začel 14. maja gladovno stavkati, vendar je bil prisiljen stavko prekiniti po 145 dneh.

V ožjem izboru še maroški politični aktivist in nevladne organizacije

Sencova je za nagrado predlagala politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP), med finalisti pa so ga danes izbrali predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani in predsedniki političnih skupin. V ožjem izboru je bil še maroški politični aktivist Naser Zefzafi in nevladne organizacije, ki rešujejo prebežnike v Sredozemskem morju.

Simbol boja za izpustitev političnih zapornikov

"S svojim pogumom in odločnostjo, s katerima je ogrozil svoje lastno življenje, je filmski ustvarjalec Oleg Sencov postal simbol boja za izpustitev političnih zapornikov v Rusiji in drugje po svetu," je dejal Tajani ob razglasitvi nagrajenca.

"Evropski parlament s podelitvijo nagrade saharov izraža solidarnost z njim in njegovim prizadevanjem. Prosimo, da ga takoj izpustijo. Njegov boj nas opominja, da je naša dolžnost, da branimo človekove pravice povsod po svetu in v vseh okoliščinah," je še dodal predsednik parlamenta. Sicer pa je novico o letošnjem nagrajencu sporočilo več skupin v Evropskem parlamentu.

Slovesna podelitev v odsotnosti nagrajenca

Lani so nagrado saharov namenili venezuelski opoziciji. Letošnja slavnostna podelitev nagrade v obliki priznanja in 50.000 evrov bo v Strasbourgu 12. decembra, vendar bo očitno najverjetneje potekala v odsotnosti nagrajenca.

P. G.