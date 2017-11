Z gospodinjstvom se ukvarja precej več žensk kot moških

Podatki evropskega statističnega urada

5. november 2017 ob 13:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Leta 2016 je 92 odstotkov žensk, starih od 25 do 49 let, dnevno skrbelo za svoje otroke, prav tako je to počelo 68 odstotkov moških, kažejo podatki Eurostata.

Med državami članicami so bile razlike med ženskami in moškimi največje v Grčiji, kjer je za gospodinjstvo in za otroke skrbelo 95 odstotkov žensk in 53 odstotkov moških, najmanjše pa na Švedskem, kjer je žensk 96 odstotkov, moških pa le šest odstotkov manj. V Sloveniji je bilo žensk, ki so skrbele za dom in otroke, 88 odstotkov, moških pa 82.

Pri gospodinjskih opravilih in kuhanju so razlike še večje. Leta 2016 je v EU-ju 79 odstotkov žensk kuhalo ali opravljalo gospodinjska dela vsak dan, takih moških je bilo 34 odstotkov. Razlike med ženskami in moškimi so bile največje v Grčiji, kjer je ta opravila počelo 85 odstotkov žensk in 16 odstotkov moških, najmanjše pa na Švedskem, kjer je bilo 74 odstotkov žensk in 56 odstotkov moških, ki so kuhali ali opravljali gospodinjska dela vsak dan.

Podatki so del digitalne publikacije Eurostata z naslovom Življenje žensk in moških v Evropi. Cilj statističnega portreta je primerjati moške in ženske v njihovem vsakodnevnem življenju.

Al. Ma.