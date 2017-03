2,7 milijona evrov poplačil za nekdanje delavce Primorja

Povprečno bodo dobili od 100 do 13 tisoč evrov

1. marec 2017 ob 10:47

Ajdovščina - MMC RTV SLO/STA

Stečajni upravitelj Primorja Rudolf Hramec je na tekoče račune nekdanjih delavcev Primorja nakazal 2,7 milijona evrov poplačil obresti na terjatve.

Za plačilo obresti na plače brez vstopa Jamstvenega sklada RS je nakazal neto 232.443 evrov, za plačilo obresti na odpravnine neto 1,48 milijona evrov, na obresti na ostalo 614.523 evrov, za obresti na subrogacijo Jamstvenega sklada RS 351.074 evrov, za obresti na plače oz. odpravnine za čas do vstopa Jamstvenega sklada RS pa 26.772 evrov, so v sporočilu za javnost zapisali v Obalnem sindikatu delavcev gradbenih dejavnosti KS90. Poplačila so bila izvedena skladno z načrtom pete prednostne razdelitve.

Nakazila so dobili delavci, ki so v Primorju izgubili službo 21. junija leta 2012.

V sindikatu pa ob tem ponovno opozarjajo na krivice, ki se dogajajo v stečajnih postopkih, saj so bili delavci Primorja poplačani v celoti iz naslova priznanih prednostnih terjatev in zdaj tudi iz naslova obresti na terjatve, medtem ko so "delavci hčerinskih podjetij (Primorje avtoservis, Primorje Instalacije) dobili le drobtinice. Delavci Stavbenika pa čakajo že 51 mesecev na kakršen koli priliv iz naslova priznanih prednostnih terjatev."

Stečajna masa je zadosti velika

Stečajni upravitelj Primorja Rudolf Hramec je unovčil dodatni del neobremenjene stečajne mase, in sicer delnice CNNG (CPG), pri čemer je realizirana kupnina zadoščala za poplačilo vseh ločitvenih pravic na omenjenem premoženju kot tudi prenos 7,2 milijona evrov v splošno maso.

Po njegovem mnenju navedena dodatna stečajna masa nedvomno zadošča za redno pokrivanje predvidenih oz. predvidljivih stroškov do konca stečaja, zato so bili izpolnjeni zakonski pogoji in zaveza upravitelja za poplačilo obresti na že poplačane glavnice prednostnih terjatev, ki so bile poplačane v celoti v štirih izplačilih.

G. K.