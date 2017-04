Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prva ocena ameriške gospodarske rasti (bila je 0,7-odstotna) je razočarala analitike, saj so ti napovedovali, da se bo BDP v prvih treh mesecih letos okrepil za 1,1 odstotka. "Zatajilo" je državno trošenje, pa tudi ameriški potrošnik, saj se je potrošnja (potem ko je v zadnjem lanskem četrtletju napredovala za 3,5 odstotka) v prvem četrtletju zvišala le za 0,3 odstotka, kar je najnižja rast potrošnje po zadnjem četrtletju 2009. Foto: Reuters Indeks SBI TOP je zadnji teden pridobil 1,12 odstotka. Delnice Cinkarne (182 evrov) so se podražile za štiri odstotke, Telekoma (85,98 evra) pa za skoraj tri odstotke. Telekomovi delničarji bodo tako kot lani prejeli po pet evrov bruto dividende na delnico. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Alphabet, ki ga poznamo predvsem zaradi hčerinske družbe Google, je v prvih treh letošnjih mesecih čisti dobiček povišal za 29 odstotkov, na 5,43 milijarde dolarjev. Google je imel skoraj 19 odstotkov več prihodkov od oglaševanja. Delnice so presegle 900 dolarjev, samo aprila so se podražile za okrog deset odstotkov. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ameriška podjetja imajo v tujini denarja za 2,6 bilijona dolarjev

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

30. april 2017 ob 06:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriško gospodarstvo je imelo v prvem četletju po prvi oceni le 0,7-odstotno rast, kar je najmanj v zadnjih treh letih, vendar naj to ne bi odražalo pravega stanja v največjem svetovnem gospodarstvu.

Potrošnja je v prvih treh letošnjih mesecih zastala, je pa opaziti lepo rast podjetniških investij, poleg tega je bila tudi rast plač najhitrejša v zadnjih desetih letih, kar je dobra podlaga, da bo v preostanku leta rast BDP-ja robustnejša. A vseeno, le 0,7-odstotna gospodarska rast je slaba novica za predsednika Trumpa, ki želi letno rast z infrastrukturnimi projekti, nižjimi davki in deregulacijo zvišati na štiri odstotke.

V ZDA najvišji davek na dobiček

V sredo je Bela hiša predstavila načrt davčne reforme, ki vključuje znižanje davka na dobiček na 15 odstotkov, vendar Trump ni postregel s podrobnostmi načrta. Medtem so pri družbi za makroekonomske raziskave Capital Economics izračunali, da imajo ameriške korporacije v tujini zadržanih kar za 2,6 bilijona dolarjev dobičkov, saj ne želijo (ob repatriaciji dobička) plačati 35-odstotnega davka, ki je najvišji na svetu.

Trump sanja o petodstotni gospodarski rasti

Donald Trump vseeno ostaja optimist: "Verjamem, da bo gospodarska rast v naslednjih nekaj letih dosegla štiri odstotke, lahko pa pridemo tudi nad pet odstotkov," je povedal za Fox News. Lani je ameriško gospodarstvo zraslo za 1,6 odstotka, kar je bila najslabša predstava po letu 2011. Ekonomisti za letos napovedujejo dvoodstotno rast, težave pa vidijo tudi v tem, da je v nekaterih regijah čutiti pomanjkanje delovne sile.

Dow Jones (ZDA) 20.940 točk Nasdaq (ZDA) 6.047 DAX30 (Frankfurt) 12.109 Nikkei (Tokio) 19.196 SBI TOP (Ljubljana) 782 10-letne am. obvezn. donos: 2,28 % EUR/USD 1,0893 EUR/CHF 1,0827 bitcoin 1.360 USD nafta brent 51,65 USD zlato 1.268 USD euribor (6-mesečni) -0,249 %



Nasdaq iz dneva v dan na novih rekordih

Sveži podatki o ameriškem BDP-ju so v petek nekoliko obremenili borzne indekse v New Yorku, vseeno pa je bil teden zelo pozitiven. Elitni Dow Jones se je povzpel za skoraj dva odstotka, tehnološki Nasdaq pa za 2,3 odstotka. Nasdaq je v petek na začetku trgovanja že peti dan zapored postavil rekord, nov mejnik je 6.074 točk. Na mesečni ravni je Nasdaq porasel šesti mesec zapored. Gre za najdaljšo serijo v štirih letih.

Visoki dobički ameriških korporacij

Da so vlagatelji hlastali za delnicami tehnoloških podjetij, je tudi posledica spodbudnih četrtletnih objav. Spletni trgovec Amazon je dobiček povišal kar za 41 odstotkov (na 724 milijonov dolarjev), delnice pa so dosegle že skoraj 950 dolarjev. Microsoftov četrtletni dobičke je porasel za 28 odstotkov, na 4,8 milijarde dolarjev, nov rekord pa so dosegle tudi Alphabetove delnice, saj je podjetju pod črto ostalo 5,43 milijarde dolarjev.

Fed obresti verjetno ne bo spreminjal

Tudi vodilni evropski delniški indeksi so zadnji teden pridobivali, navzgor pa jih poganjal zlasti razplet prvega kroga francoskih volitev, ki kažejo na to, da bo 7. maja predsednik postal Emmanuel Macron. Frankfurtski DAX30 je v petih dneh pridobil 3,2 odstotka in po dveh letih spet postavil rekordno vrednost (12.486 točk). V ponedeljek bodo borzni parketi zaradi praznika dela samevali, potem pa se bo pozornost preusmerila k zasedanju Feda, na katerem pa v sredo ni pričakovati novega zvišanja obrestne mere.

Tomaž Okorn