Avgusta manj prijavljenih brezposelnih

Število brezposelnih se je na mesečni ravni najbolj povečalo v Novem mestu

5. september 2017 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec avgusta je bilo v Sloveniji prijavljenih 83.843 brezposelnih, kar je en odstotek manj kot julija in 14,4 odstotka manj kot avgusta lani. V prvih osmih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 91.540 brezposelnih, je danes objavil Zavod RS za zaposlovanje.

Avgusta se je na novo prijavilo 5.027 brezposelnih, kar je 23,7 odstotka manj julija in 7,6 odstotka manj kot avgusta lani. Med novoprijavljenimi je bilo 2.819 ljudi zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 569 iskalcev prve zaposlitve ter 728 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 5.858 brezposelnih, ki jih je zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 3.547, kar je 17,6 odstotka manj kot julija in 18,2 odstotka manj kot avgusta lani.

Število brezposelnih se je na mesečni ravni povečalo v treh območnih službah zavoda, v Novem mestu za 1,6 odstotka, v Novi Gorici za 0,9 odstotka in v Sevnici za 0,3 odstotka. Najbolj se je zmanjšalo v Trbovljah (-2,3 odstotka) in Mariboru (-2,2 odstotka). Na letni ravni so največji upad zaznali v Trbovljah (22,7 odstotka), Novem mestu (-19,4 odstotka) in Velenju (-18,2 odstotka).

Na novo se je prijavilo 51.833 ljudi oz. 8,1 odstotka manj kot lani v tem času. Največ se jih je prijavilo, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (30.227 oz. 7,7 odstotka manj), sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (8250 oz. 11,3 odstotka manj) ter iskalci prve zaposlitve (5444 oz. 13,4 odstotka manj).

Iz evidence se je odjavilo skupaj 67.605 brezposelnih, od teh 48.614 zaradi zaposlitve, kar je 9,4 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2016.

B. R.