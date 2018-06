Avstrijci ne bodo objavili prevzemne ponudbe za Cinkarno Celje

Podjetje na seznamu 15 za privatizacijo

14. junij 2018 ob 07:22

Celje - MMC RTV SLO, STA

Ker ji ni bil pravočasno omogočen skrbni pregled, z Avstrijci povezana družba Anatol ne bo objavila prevzemne ponudbe za Cinkarno Celje.

Anatol je 4. junija ob finančni podpori investicijske družbe KKR objavil namero za prevzem Cinkarne Celje in napovedal, da namerava objaviti prevzemno ponudbo za nakup delnic najkasneje v 30 dneh in ne prej kot v desetih dneh po objavi prevzemne namere, pod pogojem zadovoljivih rezultatov opravljenega skrbnega pregleda družbe.

"Ker Anatolu ni bilo omogočeno, da bi pravočasno opravil skrbni pregled družbe, Anatol sporoča, da ne bo objavil prevzemne ponudbe za družbo Cinkarna Celje," pa so sporočili zdaj.

Za delnico so sicer ponujali 220 evrov, skupaj s ponujenih 26,52 evra dividende na delnico pa je njihova ponudba delničarjem znašala 246,52 evra. Če bi prevzemniki pridobili 100 odstotkov Cinkarne Celje, bi po ponujeni ceni zanjo odšteli okoli 200 milijonov evrov.

Največja posamična lastnica Cinkarne Celje je Modra zavarovalnica z 20-odstotnim lastniškim deležem. Sledita Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) z 12,85 odstotka in Slovenski državni holding (SDH) z 11,41 odstotka. Država posredno obvladuje skoraj polovico Cinkarne, ostalo lastništvo je precej razpršeno.

Nezadovoljni s ponudbo

Čeprav so Avstrijci obljubljali nadaljnji razvoj družbe in dolgoročno lastništvo proizvajalca titanovega dioksida, ki je bil leta 2013 uvrščen na seznam 15 podjetij za privatizacijo, so iz vrst lastnikov prihajale izjave o nezadovoljstvu s ponudbo, celo o podcenjujočem odnosu. Tečaj delnic na borzi je bil namreč prejšnji teden že pri 274 evrih, sveže pri 256 evrih, prav tako pa podjetje ponuja še veliko prostora za rast. Kapital Cinkarne Celje je razdeljen na 814.626 delnic, Avstrijci pa imajo prek fiduciarnega računa v lasti že več kot 16.000 delnic.

Generalni direktor Cinkarne Celje Tomaž Benčina je ob objavi prevzemne namere dejal, da so jih prevzemniki sicer obiskali, vendar pa v družbi skrbni pregled ne poteka. Ponujene prevzemne cene medtem ni komentiral, ker je, kot je dejal, to stvar lastnikov. Prvi mož Ilirike Igor Štemberger pa je ocenil, da ponujena cena ni ustrezna. Po njegovem mnenju bi se bilo vredno pogajati šele pri ceni 400 do 450 evrov za delnico.

Anatol spada v Martens Management Group, zasebni industrijski holding z izkušnjami in znanjem na področju kemične in premazne industrije v tujini in Sloveniji. Povezan je z avstrijskim holdingom Ring, ki je lastnik podjetja Niko Železniki, pred nekaj leti pa je kupil, saniral in prodal domžalsko družbo Helios.

Velika ameriška investicijska družba KKR ima medtem skupaj z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) prek družbe Slovenia Broadband v lasti Telemach, namerava pa prevzeti tudi družbo Pro Plus.