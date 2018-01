SDH letos prodaja Abanko, Hit, Casino Portorož, morda tudi Telekom in Unior

"Optimizacija portfelja"

3. januar 2018 ob 08:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Slovenski državni holding namerava letos prodati še 14 naložb, v katerih ima lastniški delež Republika Slovenija, sama ali skupaj s SDH-jem.

Večinoma gre za optimizacijo portfelja, med naložbami, ki jih mora država prodati, je tudi Abanka. Postopek prodaje 100-odstotnega deleža že poteka, pojasnjuje članica uprave SDH-ja Nada Drobne Popovič: "Skladno z zavezami Evropski uniji moramo postopek prodaje Abanke končati do junija 2019, prav tako bomo ponovno proučili prodajo Cinkarne Celje, ki smo jo pred časom ustavili in tudi proučili prodajo, primernost trenutka za nadaljevanje oziroma začetek prodaje Telekoma, in tudi družbe Unior."

Na seznamu za prodajo v letu 2018 so tudi tri igralnice, Casino Bled, Casino Portorož in Hit, a še pred začetkom oziroma realizacijo teh prodaj bo država morala spremeniti zakon o igrah na srečo. Holding sicer nadaljuje tudi prodajo manjših deležev, kjer nima pomembnejšega vpliva.

Kolikšna naj bo ciljna donosnost

Poleg prodaj in prestrukturiranja portfelja pa so pomembni tudi cilji, ki jih država kot lastnica postavlja upravam državnih podjetij. Republika Slovenija in holding od podjetij letos pričakujeta blizu 300 milijonov evrov dividend in 6,1-odstotno donosnost portfelja. "Morda v sami številki cilji niso videti tako ambiciozni, vendar je treba povedati, da znotraj sektorjev, tako na finančnem kot gospodarskem, bodo izhodišča praktično dosegla 8-odstotni donos na kapital," je povedala Drobne Popovičeva.

Drugače pa je s sektorjema promet in energetika, kjer so ciljne donosnosti nižje, saj mora država dosegati tudi strateške, in ne samo gospodarskih ciljev. Smiselno bi bilo zato, da se določanje ciljne donosnosti državnih podjetij določi drugače, na primer glede na sektor, v katerem deluje posamezno podjetje.

Simeona Rogelj, Radio Slovenija