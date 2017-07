Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prodajo Big Banga je Banka Koper skušala izvesti konec leta 2013, a za nakup njenega 45-odstotnega deleža takrat ni bilo zanimanja. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Big Bang je na prodaj

Nezavezujoče zbiranje ponudb na podlagi neposrednih pogajanj

10. julij 2017 ob 17:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Stečajna upraviteljica Merkurja Simona Goriup bo skušala prodati Merkurjevo hčerinsko družbo Big Bang, ponudnika hišne in zabavne elektronike ter bele tehnike.

Upnika družbe, Banka Koper s 45-odstotnim deležem in DUTB s 55-odstotnim deležem, sta jo skušala prodajati zunajsodno, a ker jima ni uspelo, bo upraviteljica izvedla nezavezujoče zbiranje ponudb na podlagi neposrednih pogajanj.

Družba Merkur - trgovina in storitve je v stečaju od jeseni 2014. Merkur je predtem dejavnost prenesel na izčlenjeni družbi Merkur trgovina, ki je tik pred prodajo ameriškemu investicijskemu skladu HPS Investment Partners, in Merkur nepremičnine. Za hčerinski družbi Big Bang in Mersteel ter nepremičnine v neuporabi je bila predvidena prodaja.

Prodajo Big Banga je Banka Koper skušala izvesti konec leta 2013, a za nakup njenega 45-odstotnega deleža takrat ni bilo zanimanja. Preostalih 55 odstotkov delnic Big Banga je bilo takrat zastavljenih pri NLB-ju, ki so medtem prešle pod DUTB.

