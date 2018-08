Blagovna znamka Polzela gre na dražbo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Tovarni nogavic Polzela se je 20. julija letos končala proizvodnja nogavic, ki so jo vzpostavili februarja 2017, dober mesec dni po stečaju, začetem 23. decembra 2016. Foto: BoBo Sorodne novice Pletilni stroji v Polzeli so dokončno ugasnili Tovarna Polzela z julijem zapira svoja vrata Dodaj v

17. avgust 2018 ob 14:31

Polzela - MMC RTV SLO, STA

Stečajni upravitelj Zlatko Hohnjec ni pridobil kupca, ki bi kupil Tovarno nogavic Polzela kot poslovno celoto, zato zdaj na prodaj ponuja blagovno znamko Polzela in zalogo gotovih izdelkov. Že konec avgusta pa zapira tri trgovine po Sloveniji.

V Tovarni nogavic Polzela se je 20. julija letos končala proizvodnja nogavic, ki so jo vzpostavili februarja 2017, dober mesec dni po stečaju. Proizvodnja nogavic je tako konec junija letos še zaposlovala 77 delavcev, po zaključku proizvodnje avgusta pa je v družbi ostalo še 31 delavcev. Tudi to število se bo prihodnje mesece še zmanjševalo.

Stečajni upravitelj zaradi postopnega krčenja maloprodajne mreže zapira tri trgovine, in sicer v Murski Soboti, Mariboru in Celju. Preostalih šest trgovin po Sloveniji, med drugim še po eno v Celju in Mariboru, bo zaprl v prihodnjih mesecih.

Nadaljuje se tudi prodaja premoženja. Na dražbi, napovedani za 20. september, bo na prodaj blagovna znamka Polzela in zaloga gotovih izdelkov, izklicna cena je določena pri dobrih 389.000 evrov.

Stečajni upravitelj je nedavno na dražbi uspešno prodal apartma na Čatežu po izklicni ceni dobrih 25.000 evrov. Dražba za prodajo prostorov že dolgo zaprte trgovine na mariborski avtobusni postaji pa ni bila uspešna.

