Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Na vrhuncu proizvodnje je bilo v Tovarni nogavic Polzela zaposlenih več kot 1.200 ljudi, za zaposlene se je gradilo stanovanja, tovarna pa je s finančnimi vložki pomagala tudi k razvoju krajevne skupnosti. Foto: BoBo Sorodne novice Tovarna Polzela z julijem zapira svoja vrata Za najem napol delujoče Polzele že prihajajo ponudbe

Pletilni stroji v Polzeli so dokončno ugasnili

Odprtih ostaja devet trgovin

20. julij 2018 ob 08:16

Polzela - MMC RTV SLO, STA

V Tovarni nogavic Polzela, ki je v stečaju od leta 2016, so pletilni stroji, ki so prvič zabrneli leta 1927, spletli še zadnje pare nogavic.

Tovarno bodo zaprli, saj po zakonu podjetje v stečaju leto po prvem poskusu prodaje ne sme več obratovati, iskanje kupca za poslovno celoto pa je bilo do zdaj neuspešno.

Prenehali so delati v pletilnici, šivalnici in pakirnici, medtem ko bo devet maloprodajnih trgovin ostalo odprtih do odprodaje zalog in jih bodo zapirali postopno. Od avgusta dalje tako v družbi ostajajo zaposleni v režiji, skladiščih in maloprodaji. V tovarni nogavic je bilo konec junija zaposlenih še 77 delavcev, trenutno jih je 67, s 1. avgustom pa jih bo v okviru družbe delalo še 31.

Pomanjkanje interesa na trgu

Stečajnemu upravitelju Polzele Zlatku Hohnjecu do zdaj ni uspelo prodati poslovne celote. Kot navaja v zadnjem rednem poročilu, je razlog za neuspešne poskuse prodaje pomanjkanje interesa na trgu.

Izklicno ceno za poslovno celoto je stečajni upravitelj na prvem zbiranju ponudb postavil pri 2,8 milijona evrov, v tretjem poskusu prodaje junija letos pa je bila izhodiščna cena določena pri 2,46 milijona evrov.

Bo stečajni upravitelj poslovno enoto prodal po kosih?

Prodaja premoženja družbe se v okviru stečajnega postopka sicer nadaljuje, stečajni upravitelj pa se glede poslovne celote vse bolj nagiba k posamični prodaji nepremičnin, premičnin, blagovne znamke in zalog.

Trenutno sta za 14. avgust napovedani dve ločeni dražbi, na katerih se bosta prodajala počitniški apartma v Čatežu in prostori že nekaj časa zaprte prodajalne v Mariboru, v kletnih prostorih glavne avtobusne postaje.

VIDEO Po 90 letih bodo pletilni stroli Polzele utihnili

Polzela nekoč in danes, ko bo tovarna zaprla vrata. Ko je naša ekipa včeraj obiskala tovarno, so stroji že obstali. Res zadnjič? Pobrskali smo tudi po našem arhivu #odmevi @IrenaUlcar #infotvslo #polzela pic.twitter.com/BjLbm93XOl — infoTVSLO (@InfoTVSLO) July 20, 2018

Sa. J.