Bo Petrol na brniškem letališču izgubil monopolni položaj?

V pripravi vse potrebno za prihod novega ponudnika

24. februar 2018 ob 13:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Novega ponudnika letalskega goriva, ki bi zlomil Petrolov monopolni položaj, si želi na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pripeljati družba Fraport Slovenija, ki letališče upravlja od leta 2014.

Ministrstvo za infrastrukturo je prejšnji mesec že izdalo namero o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih v Zgornjem Brniku poleg letališča, v kateri so zapisali, da so namero izdali za gradnjo objekta drugega dobavitelja letalskega goriva.

Možnosti povečanja števila dobaviteljev letalskega goriva na brniškem letališču ureja upravljavec letališča Fraport Slovenija, ki vodi tudi vse postopke za izvedbo gradnje objekta drugega dobavitelja, so še pojasnili na ministrstvu.

"V skladu z našo željo po čim širši ponudbi in čim bolj kakovostnih storitvah smo že pred leti v prostorskem načrtu razvoja letališča opredelili možnost drugega ponudnika letalskega goriva," so dejali v družbi Fraport Slovenija. Od takrat dogajanje na trgu ponudbe letalskih goriv aktivno spremljajo, vendar o kakršnih koli dogovorih s konkretnim novim ponudnikom letalskega goriva še ne morejo poročati.

Oskrba letal z gorivom in mazivi

Kot na svoji spletni strani navaja Petrol, v sklopu ponudbe letalskih goriv ponujajo oskrbo letal z gorivom za reakcijske motorje JET A-1 in letalskim bencinom 100 LL, med mazivi pa olja za letalske turbinske in batne motorje.

Poleg neposredne oskrbe letal na letališčih se ukvarjajo tudi s posredno oskrbo z letalskim gorivom v veleprodaji za potrebe drugih letališč in vzletišč na območju Slovenije in za tujino. "Med našimi kupci so slovenski in nekateri največji evropski letalski prevozniki, kot tudi prevozniki z drugih kontinentov, plovila slovenskih in tujih državnih organov, mednarodnih organizacij in letala splošnega letalstva," še dodajajo.

G. K.