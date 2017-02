Dogovor s Hrvati glede Cimosa tik pred sklenitvijo. DUTB nadaljuje pogovore z Italijani.

Predstavniki DUTB pomirili Cimosove delavce.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je skupaj s hrvaško Agencijo za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB) uskladila podrobnosti glede Cimosa, tako da bo končni dogovor v kratkem podpisan, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo.

Na gospodarskem ministrstvu so tako potrdili, kar je že povedal hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić. Z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom je že ob koncu januarja sklenil dogovor, ki je podlaga za končno besedilo. Obenem na ministrstvu navajajo, da pogovori med DUTB in italijanskim skladom Palladio Finanziaria o prodaji Cimosa tečejo dalje. TV Slovenija je ob tem poročala, da ni še jasno, ali so Italijane dejansko spet dobili za pogajalsko mizo, a da naj bi ti še čakali. Prav tako ni nujno, da bosta Slovenija in Hrvaška prihodnji teden sorazum tudi podpisali. Slovenija namreč želi, da je sporazum povsem usklajen z italijansko stranjo, zato tudi ne namerava Hrvaški ničesar plačati, dokler od sklada ne dobijo jasnih zagotovil.

Po prvotnem dogovoru bi DUTB od DAB-a za sedem milijonov evrov odkupil terjatve do Cimosa, ki jih je DAB prevzel od propadle Riječke banke. DAB pa bi v zameno umaknil tožbo proti podjetju. Zaplet naj bi nastal nekaj dni po sporazumu, ko je Hrvaška v predlogu sporazuma dodala še pogoj o ohranitvi delovnih mest na Hrvaškem še za dve leti. Nerešeno pa je tudi lastninsko vprašanje Cimosovih nepremičnin v Buzetu in Roču.

Italijanom naj bi zaradi teh nerešenih vprašanj prekipelo, zato so v ponedeljek medijem poslali sporočilo, da odstopajo od nakupa Cimosa. A uradnega sporočila o tem DUTB-ju, ki usklajuje prodajo, niso poslali, temveč so ga obvestili le o nameravani objavi odstopa.

Pomirili zaposlene

Predstavniki DUTB-ja so predstavnikom delavcev podjetja Cimos odgovorili na vsa vprašanja, je po srečanju v Kopru dejal sekretar regijskega odbora SKEI Sašo Ristič. DUTB se po njegovih besedah zelo trudi, da se italijanski sklad Palladio Finanziaria čim prej vrne za pogajalsko mizo, če se bo, pa bodo sindikalisti sodelovali pri pogovorih. "Sestanek je bil ploden, odgovori so bili jasni," je ocenil predstavnik Sindikata kovinske in elektroinudstrije Slovenije (SKEI).

Kot je navedel Ristič, so jim v DUTB-ju povedali tudi, da so Palladio Finanziaria s tem slovensko-hrvaškim napredkom pri razreševanju spora okoli koprskega podjetja že seznanili. "Glavno breme je odstranjeno, zato se pričakuje, da se Italijani vrnejo za pogajalsko mizo, da pridejo nazaj kot investitor," je izpostavil sindikalist. "To je zelo pomembno," je dodal.

Zadovoljen je tudi z obljubo, da bodo predstavniki slovenskih in hrvaških sindikatov, ko oz. če se bodo Italijani začeli znova pogajati, vključeni v pogovore o socialni noti. Na vprašanje, ali so o vsebini slovensko-hrvaškega sporazuma in s tem ohranitvi delovnih mest govorili že danes, je odvrnil, da ne.

