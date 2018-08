Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Borzniki so na Wall Streetu še naprej nasmejani. Indeks S & P 500, ki je sestavljen iz delnic 500 ameriških družb, se je v torek v prvih minutah trgovanja povzpel do rekordnih 2.903 točk. Foto: Reuters BMW-jeve delnice so se v torek v Frankfurtu podražile za poldrugi odstotek, na 84,39 evra, vseeno pa so še vedno več kot 13 odstotkov oddaljene od najvišje vrednosti v zadnjih 52 tednih. Foto: Reuters Dodaj v

Novi rekordi v New Yorku, Nasdaq prvič nad 8000 točkami

Na valutnih trgih veliko odvisno od Trumpa

29. avgust 2018 ob 06:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sklenitev trgovinskega dogovora med ZDA in Mehiko je navdihnilo svetovne delniške trge, vrednost evra pa se je povzpela nad 1,17 dolarja.

Svetovni delniški indeks MSCI je v ponedeljek pridobil odstotek, kar je največ v zadnjih štirih mesecih, v sredo pa se je zvišal še za 0,16 odstotka, s čimer je segel najvišje v zadnje pol leta. Newyorški Dow Jones se je predvsem po zaslugi podražitve finančnih delnic na začetku tedna prvič po 1. februarju vrnil nad 26 tisoč točk, medtem ko sta S & P 500 in Nasdaq po skoraj enoodstotni rasti postavila novi rekordni vrednosti. Tehnološki Nasdaq je pri tem prvič v zgodovini prebil mejo 8000 točk, letos je ta indeks po zaslugi Facebookovih, Amazonovih, Netflixovih and Googlovih delnic poskočil že za 16 odstotkov. Včeraj je za nov mejnik poskrbel indeks S & P, ki se je prvič zavihtel nad 1.900 točk. ZDA so z Mehiko po mesecih intenzivnih pogajanj dosegle dogovor o t. i. Nafti 2.0, še ta teden naj bi ga tudi s Kanado.

Avtomobilska podjetja vendarle na boljšem

Vse to vliva upanje, da se bodo trgovinska trenja zmanjšala tudi na relaciji ZDA – Kitajska in ZDA – Evropa. V Frankfurtu je ta teden opazna predvsem rast delnic avtomobilskih podjetij. Resda bodo imeli nemški avtomobilski velikani s proizvodnjo v Mehiki višje stroške, ampak to je vseeno bolje, kot da bi Trump uvedel precej višje carine za avtomobile, proizvedene v Mehiki. Glede avtomobilov so se sicer ZDA in Mehika dogovorile, da morajo od 40 do 45 odstotkov vsakega vozila izdelati delavci z zaslužkom vsaj 16 dolarjev na uro. To bo proizvajalce odvračalo od selitve tovarn v Mehiko, kjer je urna postavka v avtomobilskem sektorju le 2,30 dolarja, medtem ko je v ZDA okrog 22,50 dolarja. Mehika je tudi privolila v dvig deleža ameriških delov v avtomobilih na 75 odstotkov.

Vrednosti najpomembnejših kriptovalut in tedenska sprememba, 28. avgust ob 21.00:

BITCOIN +9,30 % 7.059 USD ETHER +4,50 % 291 RIPPLE +6,53 % 0,354 BITCOIN CASH +5,66 % 559 EOS +19,3 % 5,76 STELLAR +4,77 % 0,229

Na valutnih trgih veliko odvisno od Trumpa

Vrednost evra se je povzpela do 1,1734 dolarja. "Ameriški dolar izgublja proti evru vse od 15. avgusta, ko je tečaj znašal 1,13. V ponedeljek je po objavi, da so ZDA in Mehika sklenile trgovinski sporazum, še dodatno oslabel in se dotaknil vrednosti 1,17. Ker je politika Feda zelo predvidljiva in transparentna (letos naj bi Fed še dvakrat zvišal obrestno mero), so trgi osredinjeni predvsem na dejanja ameriškega predsednika Trumpa, ki trge večkrat preseneti. V zadnjem času je vplival na tečaja turške lire in južnoafriškega randa, nekateri se bojijo, da bi se kriza lahko razširila tudi na druge valute trgov v razvoju," nam je povedal Jernej Kastelic, vodja skupine za trgovanje s finančnimi instrumenti pri NLB-ju.

Kako dolgo bo še trajalo bikovsko gibanje?

Prejšnji teden je Wall Street proslavil najdaljše bikovsko obdobje v povojni zgodovini (3.453 dni brez 20-odstotnega popravka), ki traja od marca 2009. Čeprav se zdi, da bika prav nič ne more pregnati, je treba biti previden. Prihaja september, ki je od leta 1950 za Wall Street najslabši od vseh 12 mesecev. V povprečju je Dow Jones od takrat izgubil 0,7 odstotka, S & P pa pol odstotka. 15. septembra bo tudi desetletnica spomina na zlom banke Lehman Brothers. Peter Toogood iz finančne družbe Embark Group je v pogovoru za CNBC posvaril, da bolje, kot gre trenutno na ameriških delniških trgih, že ne more iti. Kdor danes kupuje delnice, dolgoročno ne bo mogel računati z dobičkom, je prepričan, pri tem pa tudi opozarja, da lahko ameriško gospodarstvo kar naenkrat zdrsne v recesijo.

Tomaž Okorn