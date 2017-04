Celoten bilančni dobiček Petrola bo namenjen dividendam

Skupščina imenovala nov nadzorni svet Petrola

10. april 2017 ob 16:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Delničarji Petrola so podprli predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) po katerem bo družba vseh 28,86 milijonov evrov lanskega bilančnega dobička namenila dividendam.

Uprava in nadzorni svet sta predlagala, da bi se za dividende namenilo 25,46 milijona evrov, preostanek pa razporedilo v rezerve, a je SDH na skupščino prišel s svojim predlogom, ki so ga delničarji soglasno podprli. Tisti, ki bodo 10. avgusta vpisani v delniško knjigo, bodo tako prejeli dividende v višini 14 evrov bruto na delnico, kar je 1,40 evra več kot lani.

Delničarji pa so imenovali tudi nov nadzorni svet za prihodnja štiri leta. Člana nadzornega sveta tudi v naslednjem mandatu ostajata Igo Gruden iz DUTB in Mladen Kaliterna iz družbe Perspektiva, medtem ko bodo Tomaža Kuntariča, Ireno Prijović, Matijo Blažiča in Klemna Ferjančiča zamenjali odvetnik Sergej Gorjup, Sašo Berger iz družbe S&T Slovenija, Nada Drobne Popovič iz SDH in Metod Podkrižnik iz Feršpeda.

JT&T znova brez nadzornika

Skoraj 13-odstotnemu lastniku Petrola, finančni družbi J&T,ki ima delnice shranjene pri Češkoslovenski obhodni banki, tudi tokrat ni uspelo v nadzorni svet imenovati svojega predstavnika. Njen zastopnik Tomaž Čas je za enega od nadzornikov predlagal projektnega menedžerja v družbi J&T Maria Seleckyja, a predlog ni prišel na vrsto za glasovanje.

Člani nadzornega sveta, ki jih imenujejo delavci, ostajajo v obstoječi sestavi. Svet delavcev Petrola je namreč januarja za nadzornike s strani delavcev imenoval Zorana Gračnerja, Alena Mihelčiča in Roberta Ravnikarja. Nov štiriletni mandat so nastopili 22. februarja.

Najboljše leto v zgodovini Petrola

Na dnevnem redu je bilo še pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic, ki je bilo prav tako deležno podpore. Pooblastilo bo veljalo 36 mesecev od dneva potrditve sklepa, uprava Petrola pa bo lahko kupila največ 208.630 lastnih delnic družbe, vendar ne več kot do višine deset odstotkov osnovnega kapitala.

Sicer pa je predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik poudaril, da je bilo leto 2016 najboljše leto v zgodovini Petrola. Skupina Petrol je ustvarila 72,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 11 odstotkov več kot v letu 2015. Prihodki od prodaje so se povečali za en odstotek na 3,9 milijarde evrov. "Postajamo res zdrava družba in imamo veliko priložnosti za nove večje prevzeme," je dejal.

L. L.