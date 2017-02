Petrol bo med delničarje delil manj dobička

Imenovan bo nov nadzorni svet

27. februar 2017 ob 10:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na skupščini družbe Petrola, ki jo za 6. aprila sklicala uprava družbe pod vodstvom Tomaža Berločnika, bodo delničarji odločali o višini dividend in imenovali nov nadzorni svet.

V nadzornem svetu naj bi kapital po novem zastopali Sašo Berger, Nada Drobne Popovič in Aleš Skok, ki bodo zamenjali zdajšnje nadzornike Ireno Prijović, Matijo Blažiča in Klemna Ferjančiča. Po predlogu pa v nadzornem svetu še naprej ostajajo Tomaž Kuntarič, Igo Gruden in Mladen Kaliterna.

Vsi nadzorniki, razen Kaliterna, ki bo mandat nastopil 16. julija, bodo štiriletni mandat nastopili 7. aprila, torej dan po skupščini. Člani nadzornega sveta, ki jih imenujejo delavci, ostajajo isti, saj so štiriletni mandat nastopili pred dnevi, 22. februarja.

Kako se bo porabil bilančni dobiček?

Delničarji bodo poleg imenovanja nadzornega sveta odločali tudi o porabi bilančnega dobička.

Tega je bilo lani za 28,86 milijona evrov, po predlogu bi se ga za izplačilo dividend namenilo 25,46 milijona evrov oz. 12,35 evra bruto na delnico, medtem ko se preostalih 3,4 milijona evrov razporedi v druge rezerve iz dobička. Lani so delničarji na skupščini dobili 12,60 evra bruto dividende oz. skupno 26 milijonov evrov.

Skupščina bo odločala še o podelitvi razrešnice upravi in nadzornikom družbe za delo v preteklem letu ter imenovanju družbe Ernst & Young Revizija za revizorja letošnjega poslovanja.

Sa. J.