Cerar: V primeru zagate zaradi odškodnin bo vlada pomagala NLB-ju

Vlada: Odškodnine v sodbah hrvaških sodišč so pravno nezavezujoče

28. februar 2018 ob 15:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar je glede izplačevanja odškodnin v sodbah hrvaških sodišč proti NLB-ju ponovil, da so te v neskladju s pravom in da mora največja slovenska banka storiti prav vse, da prepreči izvršbe nad njenim premoženjem.

"Kako in kaj, zdaj ne morem razkriti, saj moramo opraviti še zadnje konzultacije. V mislih imamo neke možnosti, ki jih bomo uporabili, če bo treba," je premier Miro Cerar pojasnil v izjavi za medije in poudaril, da je "treba vse to gledati v kontekstu spoštovanja načel nasledstva".

"Če bo nastala večja zagata, ji bo vlada na neki način morala pomagati," je bil jasen slovenski predsednik vlade.

Ponovil je, da je bila koalicija seznanjena s pravnomočno izgubljeno tožbo NLB-ja novembra lani. "Koalicija se takrat do tega ni opredeljevala, ker ni neko telo, ki bi se v ta proces lahko neposredno vmešavala. To je naloga banke, nadzornega sveta in skupščine banke, ki je SDH," je povzel.

Vlada je po Cerarjevih besedah takoj, ko je videla, da je NLB odškodnino poravnal, ponovila stališče in ga obnovila s posebnim sklepom. In to je, da je kakršno koli izplačevanje odškodnin v sodbah hrvaških sodišč v neskladju s pravom in je pravno nezavezujoče, je opozoril.

G. K.