David Nabergoj odstopil z mesta predsednika uprave Mlinotesta

Mlinotest zdaj vodi Danilo Kobal

23. junij 2017 ob 12:27

Ajdovščina - MMC RTV SLO/STA

Prvi mož Mlinotesta David Nabergoj je iz osebnih razlogov nepreklicno odstopil z mesta predsednika in člana uprave. Mlinotest zdaj vodi dosedanji član uprave Danilo Kobal.

Uprava Mlinotesta bo delovala v dvočlanski sestavi, in sicer bo poleg Kobala v njej ostal tudi Matija Majcenovič. Kot so dodatno sporočili iz družbe, je nadzorni svet z imenovanjem Kobala poskrbel za kontinuiteto vodenja in nadaljnje stabilno poslovanje, saj sta bila Nabergoj in Kobal tesna sodelavca že vrsto let, poleg tega pa bo Nabergoj svetovalec skupini Mlinotest.

Nabergoj je družbo vodil od leta 1996, predsednik uprave je postal, kot pravijo v družbi, v prelomnih in za podjetje zahtevnih časih. V podjetju ob tem izpostavljajjo, da je prav Nabergoj zaslužen zato, da je Mlinotest danes uspešno in stabilno podjetje. Ob tem so v družbi zapisali tudi, da je Kobal zjemen poznavalec mlinske, pekarske in testeninarske industrije v evropskem in svetovnem merilu.

Predsesnik nadzornega sveta Ivan Vodopivec je za Kobala dejal, da je "dolgo časa tudi na vodilnih mestih v družbi in ima izjemen občutek za timsko delo, hkrati pa je odločen, prodoren in neizprosen pogajalec. Te njegove menedžerske in osebnostne lastnosti so garancija, da bo Mlinotest vodil tako uspešno kot njegov predhodnik."

Občina novemu predsedniku uprave zaupa

Župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin je poudaril, da novemu predsedniku uprave v občini zaupajo. V prihodnje na ajdovski občini, ki je zadnji dve leti nekaj več kot šestodstotna lastnica podjetja, od Mlinotesta pričakujejo podobno poslovanje še naprej. Ob uspešnih finančnih rezultatih pa je zanje izrednega pomena, da se ohranjajo tudi kazalci javnega interesa - stabilnost, sedež družbe in zaposlitve v občini Ajdovščina, je dejal Beočanin.

Na vprašanje, ali se interes za Mlinotest izkazuje tudi iz tujine, Beočanin ni neposredno odgovoril. "Taka bojazen je bila že v preteklosti, temu smo se želeli zoperstaviti in nam je uspelo. Danes ima Mlinotest stabilno lastniško strukturo, večinoma vezano na lokalno okolje, in tako bo tudi ostalo v prihodnje," je dejal. Lani ustvarili 1,1 milijona dobička

Mlinotest je lani ustvaril 57,5 milijona evrov prihodkov in 1,1 milijona evrov dobička in nadaljuje s izvajanjem strategije razvoja, novih investicij in širitve na nove trge, so navedli v družbi. Dodali so, da je izpostavljenost družbe nizka in obvladljiva, tako do hrvaškega Agrokorja oziroma Konzuma in njegovih odvisnih družb na Balkanu kot tudi do Mercatorja in drugih večjih trgovskih verig.

Mlinotest je aprila letos praznoval 150 let. Nabergoj je takrat izrazil prepričanje, da je tudi njegova generacija nekaj prispevala k temu, da ji je pred dvema letoma skupaj z ajdovsko občino uspelo obdržati podjetje v Ajdovščini. "Sam menim, da je to moj največji uspeh - da podjetje ostaja tu ob mrzli reki, kot je nastalo pred 150 leti," je dejal Nabergoj.

G. C., L. L.