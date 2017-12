Delavci Luke Koper pričakujejo, da se bo država odrekla dobičku za zaposlovanje v Luki

Zbor delavcev sprejel več sklepov

27. december 2017 ob 08:11,

zadnji poseg: 27. december 2017 ob 16:47

Koper - MMC RTV SLO, STA

Delavci Luke Koper so se zbrali na zboru delavcev pred izredno skupščino, ki bo odločala o nezaupnici upravi. Na zboru so sprejeli več sklepov. Med drugim zahtevajo, da se SDH odpove delu dobička za reševanje problematike delavcev IPS-ov.

Zbor delavcev je sklical svet delavcev, ki želi z delavci, predstavniki podjetja, lokalnih skupnosti in oblasti spregovoriti o perečih izzivih, pred katerimi je Luka Koper, je pretekli teden povedal predsednik sveta delavcev Mirko Slosar. Po oceni sveta delavcev se je zbora kljub prazničnemu času udeležilo več kot 600 zaposlenih, upokojencev in občanov.

Zaposleni so na zboru sprejeli pet sklepov. Tako zahtevajo širitev koncesijskega območja Luke Koper v skladu z državnim prostorskim načrtom v celoti. Prav tako zahtevajo, da se nadzorni svet družbe, Slovenski državni holding (SDH) in država odpovejo delu dobička z namenom reševanja problematike IPS-ov. Gre za delavce, ki v Luki Koper dnevno opravljajo delo, a v Luki niso neposredno zaposleni, temveč delo opravljajo prek t. i. "luških gazd".

Zaposleni bodo tudi terjali polno odgovornost članov nadzornega sveta, če ta nezakonito razreši upravo. Delavci zahtevajo še, da Luka Koper postane enakopraven partner v podjetju 2TDK, in sicer sorazmerno glede na vložek za izgradnjo drugega tira, in da se status navadnih delnic Luke Koper spremeni nazaj v prednostne delnice.

Glavina: SDH dela v dobro Luke Koper

V Koper je prišla tudi predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina. Njen kratek nastop je spremljalo glasno neodobravanje navzočih delavcev, kljub temu pa je Glavina ob odhodu z zbora delavcev presodila, da je stanje v Luki Koper "pod nadzorom". "SDH dela v dobro Luke Koper, naredil bo vse, kar lahko, da bo Luka Koper samo še bolje delala," je dodala.

Delavce so k organizaciji zbora spodbudile neuradne informacije, da naj bi Madžarska v zameno za finančni vložek v podjetje 2TDK v upravljanje dobila zemljišče, ki je zunaj ograje pristanišča, a je del prostorskega načrta zanj.

Na ministrstvu za infrastrukturo so te informacije zanikali in poudarili, da se koncesijska pogodba, koncesijsko območje in lastništvo Luke Koper ne bodo spreminjali, vendar pogovori še potekajo in bodo javnost z vsebino morebitnega sporazuma seznanili, ko bodo končani. Državni sekretar Jure Leben bi se želel po novoletnih praznikih na to temo srečati z delavci.

Premierja in ministra ni bilo

Slosar je dejal, da bi z dodelitvijo zemljišča v upravljanje Madžarom onemogočili širjenje Luke Koper, saj bi jih, če bi se Luka kdaj širila, "imeli sredi pristanišča". Slosar je dejal, da gre za pomembno vprašanje za prihodnost Luke Koper, zato bodo o njem govorili vsi zaposleni skupaj.

Svet delavcev je na današnji zbor povabil predsednika republike Boruta Pahorja, premierja Mira Cerarja, infrastrukturnega ministra Petra Gašperšiča in državnega sekretarja Jureta Lebna ter predsednika in člana nadzornega sveta Luke Rada Antoloviča in Uroša Iliča, ki pa so se opravičili.

G. C., L. L.