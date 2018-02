Delavci pri izvajalcih pristaniških storitev hočejo direktno zaposlitev v Luki Koper

Popoldne bo seja nadzornikov Luke Koper

16. februar 2018

Delavci, ki delajo v Luki Koper prek izvajalcev pristaniških storitev (IPS), so na zboru izpostavili, da imajo dovolj nezakonitega poslovnega dela IPS-jev in zahtevajo neposredno zaposlitev pri Luki Koper.

Zbora delavcev, ki so ga organizirali Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija - KS 90, Sindikat pristaniških delavcev Slovenije OSO KS 90 in društvo Delavska svetovalnica, se je udeležilo več deset delavcev IPS-jev, ki so izglasovali, da jih lahko predstavniki teh organizacij zastopajo v pogajanjih z upravo Luke za razreševanje te tematike s ciljem direktne zaposlitve vseh delavcev, ki trenutno delo v Luki opravljajo prek IPS.

Upravo so pozvali, naj te predstavnike obravnava kot enakovredne partnerje in naj "dosledno upošteva pravila ter predpise o zagotavljanju zdravja in varstva pri delu".

Ob 13. uri bo seja nadzornega sveta Luke Koper, ki bo obravnaval poslovni načrt za tekoče leto, na dnevnem redu pa se utegneta znajti tudi reševanje problematike delavcev IPS-jev in imenovanje novega delavskega direktorja.

