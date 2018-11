Dogovor med vlado in občinami: Povprečnina v prihodnjem letu 573,5 evra

Predstavniki vlade in občin podpisali dogovor o povprečnini

7. november 2018 ob 10:38,

zadnji poseg: 7. november 2018 ob 13:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki vlade in občin so podpisali dogovor o višini povprečnine za prihodnje leto, ki znaša 573,5 evra, kar so se dogovorili med preteklimi pogajanji. Med pogajanji so se tudi zavezali, da bo vlada pripravila spremembe zakonov, ki bodo občinam znižale stroške.

Dogovor so podpisali predsedniki treh reprezentativnih združenj občin Branko Ledinek (Skupnosti občin Slovenije), Robert Smrdelj (Združenje občin Slovenije) in Matej Arčon (Združenje mestnih občin Slovenije) ter na vladni strani finančni minister Andrej Bertoncelj. Ob podpisu pa sta bila navzoča tudi predsednik vlade Marjan Šarec in minister za javno upravo Rudi Medved.

Kot je dejal Šarec, so bila pričakovanja občin višja, a so vseeno dosegli dogovor, saj so tudi predstavniki občinskih združenj razumeli splošno finančno sliko. Je pa to po premierjevih besedah šele prvi korak sodelovanja med vlado in občinami. Čaka jih sodelovanje pri pripravi posodobitve zakonodaje. Še bolj kot višina povprečnine namreč razvoj občin zavira nerazumna zakonodaja na vseh področjih, je ugotavljal.

Vlada si bo prizadevala za razvoj občin

Šarec, tudi sam nekdanji župan, je ob tem opozoril, da si marsikdo niti ne predstavlja, kakšne naloge vse opravljajo občine in s čim vsem se morajo ukvarjati. "Ta vlada to zelo dobro razume, bomo pa morali vsi vložiti napore v to in vsak opraviti svojo nalogo, da bomo dobili zakonodajo, ki bo občinam omogočila boljši razvoj, hkrati pa tudi preglednost nad delovanjem občin," je dejal. Kot je poudaril Bertoncelj, je povprečnina predvidena v višini, ki občinam omogoča izvajanje razvojnih in investicijskih nalog. Predlog bo šel še v potrditev na vlado, v končni fazi pa bo povprečnino določil državni zbor v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Predsedniki združenj občin so izrazili zadovoljstvo, da so dogovor dosegli in so, kot je dejal Smrdelj, prišli do solidnega kompromisa. Kot je dejal, je dogovorjena višina povprečnine za prihodnje leto za dobrih 20 evrov višja, kot je letošnja povprečnina, a hkrati za 35 evrov nižja od predvidenih stroškov v letu 2019.

Občine: Stroški so višji od 600 evrov

Povprečnina sicer pomeni sredstva na občana, ki jih občine dobijo od države za izvajanje nalog, ki jim jih predpisujejo zakoni. Občinski izračuni so pokazali, da je strošek izvajanja teh nalog višji do 600 evrov, po nekaterih izračunih celo višji od 630 evrov. V trenutno veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna pa je povprečnina za prihodnje leto določena v višini 558 evrov.

