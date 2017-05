Dogovor o zaščiti štajerskega hmelja je dosežen, zdaj je na potezi Bruselj

Za izvožen hmelj se bo uporabljala označba "avstrijski hmelj"

6. maj 2017 ob 16:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija in Avstrija sta se dogovorili glede zaščite štajerskega hmelja. O zaščiti mora zdaj odločati še Evropska komisija. Slovenski hmeljarji bi lahko že letos uporabljali zaščitni znak.

Vlagatelj vloge za zaščito štajerskega hmelja je Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije. Štajerski hmelj predstavljajo slovenske sorte hmelja, ki so vpisane v slovensko sortno listo. To so predvsem Savinjski golding, Aurora, Atlas, Ahil, Apolon, Bobek, Buket, Blisk, Celeia, Cekin, Cicero, Cerera, Dana, Styrian gold, Styrian Eureka in Styrian Eagle.

Po prehodni nacionalni zaščiti štajerskega hmelja je Slovenija v letu 2014 na Evropsko komisijo vložila vlogo za registracijo štajerskega hmelja, vendar se je na to pritožila Avstrija, ker se tudi tam, predvsem v Južni Štajerski, prideluje hmelj.

Dogovor sta potem državi dosegli marca letos, so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slovenija lahko zdaj zaščiti štajerski hmelj, v Avstriji pa se še vedno lahko uporabljajo izrazi hmelj s Štajerske (Hopfen aus der Steiermark) in hmelj z Južne Štajerske (Hopfen aus der Südsteiermark), vendar mora biti jasno označeno, da izvira iz Avstrije. Omenjeni izrazi prav tako se ne smejo prevajati v tuje jezike.

Za izvožen hmelj in izdelke iz hmelja se bo uporabljala označba "avstrijski hmelj". Avstrijski proizvajalci prav tako ne smejo uporabljati slovenskih simbolov (zastava, barve, itd.). Slovenija pa lahko prevaja štajerski hmelj v druge jezike.

A. Č.