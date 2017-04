Židanovi v Bruselj poslali pripombe glede akta o teranu

Postopku sprejemanja akta očitajo več nepravilnosti

12. april 2017 ob 17:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za kmetijstvo v pripombi Evropski komisiji glede delegiranega akta o teranu navaja nepreglednost in kršitev postopkovnih pravil, zavajanje porabnikov ter primanjkljaj ocene učinka.

Ministrstvo izrecno nasprotuje sprejetju delegirane uredbe komisije, ki bi Hrvaški odobrila izjemo pri uporabi imena teran. Ob tem pa so izpostavili, da dokumenti, ki jih je hrvaško ministrstvo za kmetijstvo pred kratkim objavilo na svoji spletni strani, potrjujejo to, da hrvaška vloga za dodelitev izjeme za označevanje sorte vinske trte teran ni bila uradno vložena pred vstopom Hrvaške v EU.

Med pripombami je ministrstvo izpostavilo nepreglednost in kršitev postopkovnih pravil pri pripravi akta, zavajanje porabnikov, pomanjkanje ocene učinka odobritve izjeme Hrvaški, uzakonjanje nezakonitih praks in neresnične navedbe, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu.

Molk Bruslja, pravijo na ministrstvu

Izpostavili so, da so v zadnjih več kot dveh letih na komisijo naslovili vrsto vsebinskih in postopkovnih dejstev, ki govorijo proti sprejetju delegiranega akta, do njih pa se komisija nikoli ni konkretno opredelila.

Hkrati iz dokumentov, ki jih je Hrvaška pošiljala komisiji in ki jih je hrvaško ministrstvo za kmetijstvo pred kratkim objavilo na svoji spletni strani, sledi, da Hrvaška v času pred pristopom ni zahtevala vključitve izjeme za sorto vinske trte teran na ta seznam.

"Enostransko sprejetje predlaganega akta kljub nasprotovanju države članice, ki je nosilka zaščite, pomeni podelitev pravice do uporabe imena sorte vinske trte, ki je sozvočnica zaščiteni označbi porekla, s tem pa bi se de facto izničila že obstoječa zaščitena označba porekla in bi se celo legaliziralo obstoječe nezakonito označevanje proizvodov in kršitev pravnega reda EU-ja," so v pripombah zapisali na ministrstvu.



Hrvaška naj ne bi preprečevala nezakonitega stanja

Označevanje hrvaških vin z imenom teran na ozemlju EU-ja, kar omenjeni akt Hrvaški omogoča, je po mnenju ministrstva nedvomno prepovedano in nezakonito, zato bi morali hrvaški organi sprejeti vse potrebne korake, da to onemogočijo, so še opozorili na ministrstvu. Izpostavili so tudi, da Hrvaška te obveznosti ne izpolnjuje in ne ukrepa zoper nezakonito uporabo imena teran na njihovem ozemlju, niti ne obvešča slovenskih organov o sprejetih ukrepih zoper kršitve.

"Glede na to, da predlog predvideva, da se akt uporablja od 1. julija 2013, neposredno legalizira nezakonito prakso od vstopa Hrvaške v EU do danes," so zapisali na ministrstvu.

Oporekajo tudi uvodni izjavi preambule predloga delegiranega akta, ki vsebuje popolnoma neresnično navedbo, da ime sorte vinske trte teran ni bilo vključeno v uredbo št. 753/2013 zaradi pogajanj med Hrvaško in Slovenijo. Ministrstvo poudarja, da v tej zadevi nikoli niso potekala pogajanja med Slovenijo in Hrvaško, niti ni bilo sprejetega dogovora o bilateralnih pogajanjih.

