Domnevno previsoko izplačanih plač ne bo treba vračati

Zaplet iz prejšnjega desetletja

9. januar 2017 ob 13:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevke delodajalcev, ki so terjali od zaposlenih v javnem sektorju, naj vrnejo domnevno preveč izplačane plače, so sporočili s konfederacije sindikatov Pergam.

Vrhovno sodišče je sicer presojalo glede na posamični primer delodajalke, od katere je delodajalec zahteval vračilo; a v pravosodnem sistemu nosi vlogo usmerjevalca pravne prakse.

Omenjena odločitev je prelomna, saj kot napačno zavrača dozdajšnjo prakso višjega delovnega in socialnega sodišča, sodbo navaja konfederacija sindikatov Pergam. Sodišče je poudarilo odgovornost delodajalca za zakonitost določitve in obračuna plače, podrejen položaj delavca v delovnem razmerju, pa tudi socialno komponento tega razmerja.

V Pergamu pričakujejo, da bodo vsi drugi delodajalci, ki tožijo zaposlene za vračilo domnevno preveč izplačanih plač, zahtevke umaknili.

Različne interpretacije

Spor se nanaša na zakonsko ureditev plač v javnem sektorju. Nekatere pravne interpretacije te ureditve so nalagale, da se da preveč izplačano od zaposlenega sodno terjati. Takšnega stališča so bili ministrstvo za javno upravo, pristojni inšpektorat in tudi delovna in socialna sodišča, saj so zahtevali od delodajalcev, naj preveč izplačano terjajo s tožbami.

Pergam je v izjavi za javnost poudaril, da so bile plače zaposlenim obračunane v skladu s pogodbami o zaposlitvi. Nadalje bi obveznost vračila zaposlene izpostavila pravni negotovosti, saj nikoli ne bi mogli vedeti, ali bodo nekega dne prejeli zahtevek z visokim zneskom.

"Ni vprašljiva pravilna določitev plače za naprej, vendar smo prepričani, da je nepravično zahtevati od zaposlenih nekaj, kar so v dobri veri prejeli iz naslova svojega dela," so zapisali.

Leta 2008 je bil sprejet nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem so takrat delodajalci z zaposlenimi sklepali nove pogodbe.

Ob prehodu v nov plačni sistem pa je bilo veliko odprtih vprašanj, glede katerih so se stališča ministrstev razlikovala in se tudi spreminjala, prav tako se je spreminjala aplikacija, ki je bila tedaj pripomoček za izračun plače.

Posledica tega je bila neenotni prehod. Po odločitvah inšpektoratov, predvsem inšpektorata za javno upravo, pa bi morali številni uslužbenci v javnem sektorju domnevno preveč izplačane plače, ki so bile napačno določene ob prehodu v nov plačni sistem, vračati.

Večji naval zahtevkov je nastal pred letom 2013, ko je potekel zastaralni rok za uveljavitev. Zaplete pa so ponekod reševali drugače. Zavod za zaposlovanje je, denimo, 595 uslužbencem preveč izplačana dva milijona evrov oprostil. Na Onkološkem institutu so oprostili zahtevke delu zaposlenih.

