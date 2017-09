Dražja hrana in goriva spodbujajo inflacijo

Slovenija je ustvarila javnofinančni presežek

29. september 2017 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rast cen življenjskih potrebščin v Sloveniji se nadaljuje. Inflacija na letni ravni je bila 1,4-odstotna, na mesečni pa 0,2-odstotna. K letni inflaciji so največji delež prispevali dražja hrana in pogonska goriva.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo cen v EU-ju, je bila po navedbah statističnega urada (Surs) v septembru 1,4-odstotna, medtem ko je bila mesečna rast 0,3-odstotna.

Javnofinančni presežek

Slovenija je sicer v prvem četrtletju ustvarila primanjkljaj v višini 155 milijonov evrov ali 1,6 odstotka BDP-ja, vendar je že v drugem četrtletju ustvarila presežek v višini 30 milijonov evrov ali 0,3 odstotka BDP-ja. Na ugoden rezultat so ponovno vplivali višji prihodki države, zlasti od udeležbe pri dobičku in dividendah finančnih družb.

Prihodki države so bili v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim lanskim za 5,5 odstotka višji. Tokrat je bila visoka rast prihodkov tudi posledica visokih prihodkov države od udeležbe pri dobičku in dividendah finančnih družb. Ti so bili višji za več kot 90 odstotkov.

Občutno višji so bili tudi prihodki od tekočih davkov na dohodke in premoženje, in sicer za 6,6 odstotka, in davkov na proizvodnjo in uvoz, za 4,1 odstotka. Medtem so prihodki iz evropskih investicijskih podpor ostali nizki in niso dosegli ravni iz preteklih let. V primerjavi z drugim četrtletjem lani so bili tako nižji za 10,3 odstotka.

Večji dolg države

Konsolidirani bruto dolg države je konec drugega četrtletja znašal 33,27 milijarde evrov ali 79,8 odstotka BDP-ja, kar je za 366 milijonov evrov več kot konec prvega četrtletja. Povečal se je predvsem dolg iz dolgoročnih vrednostnih papirjev. Zaradi visoke gospodarske rasti v drugem četrtletju se je njegov delež v BDP-ju zmanjšal za 0,5 odstotne točke.

