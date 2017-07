Inflacija julija enoodstotna, najbolj se je podražila hrana

K inflaciji na letni ravni so največ, 0,3 odstotne točke, prispevale višje cene prehrambnih izdelkov (dražje za 1,5 odstotka), po 0,2 odstotne točke pa dražji tobak (za 4,8 odstotka), oblačila in obutev (za 3,4 odstotka) ter podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 1,5 odstotka).

Letno rast cen so najbolj, za 0,2 odstotne točke, znižale nižje cene rabljenih avtomobilov, ki so se pocenili za 8,9 odstotka.

V letu dni so se sicer storitve v povprečju podražile za 1,5 odstotka, blago pa za 0,8 odstotka. Cene poltrajnega blaga in blaga dnevne porabe so se zvišale za 1,5 oz. 1,3 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,6 odstotka.

Na mesečni ravni deflacija

Poletne razprodaje pa so potisnile mesečno inflacijo navzdol, v negativno območje. Največ, 1,1 odstotne točke, so k deflaciji prispevala cenejša oblačila in obutev. Oblačila so se pocenila za 14 odstotkov, obutev za 12,5 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so inflacijo znižali cenejše sadje (cenejše za 4,1 odstotka) in naftni derivati - pogonska goriva so se pocenila za 1,1 odstotka, tekoča za 4,9 odstotka.

Na drugi strani so mesečno inflacijo višali dražji počitniški paketi, ki so se podražili za 11 odstotkov, in višje cene mesa, to se je podražilo za 2,1 odstotka, in tobaka, ki je bil dražji za 1,8 odstotka. Počitniški paketi so jo zvišali za 0,4 odsotne točke, medtem ko sta dražje meso in tobak prispevala vsak po 0,1 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila medtem v iztekajočem se mesecu 1,2-odstotna, povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,1-odstotna. Na mesečni ravni so cene upadle za 0,6 odstotka.

Storitve so se na letni ravni podražile za 1,8 odstotka, blago za 0,7 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so bile v povprečju višje za 1,4 oz. 0,6 odstotka, medtem ko so bile cene trajnega blaga nižje za 1,7 odstotka.