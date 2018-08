Državni proračun konec julija z 68 milijoni evrov presežka

Umar: Slovenski BDP presegel povprečno rast EU-ja

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ugotavlja, da je k umiritvi rasti gospodarske dejavnosti v drugem četrtletju pomembno prispevala nizka rast zasebne porabe, in to kljub ugodnim gibanjem na trgu dela. Na Umarju so sicer poudarili, da je BDP tudi tokrat presegel povprečno rast EU-ja. Visoka rast zaposlenosti se je nadaljevala tudi v drugem četrtletju, na kar je v razmerah zmanjševanja števila delovno sposobnih in vse večjega pomanjkanja delovne sile ugodno vplival tudi večji priliv tujih delavcev. Njihov prispevek k povečanju delovno aktivnih je bil tudi v drugem četrtletju približno 40-odstoten. Nadaljevala se je tudi visoka rast naložb v gradnjo, opremo in stroje. Na to v razmerah rastočega povpraševanja in še vedno dobrega gospodarskega razpoloženja spodbudno vplivajo visoka izkoriščenost kapacitet, boljše finančno stanje podjetij in ugodni pogoji financiranja.