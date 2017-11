DUTB je med bankami neke vrste začetnik na področju boja proti korupciji

Slabi banki so podelili certifikat Anti-corruption Compliance System Certificate

18. november 2017 ob 11:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna agencija Ethic Intelligence je DUTB-ju podelila certifikat najvišje stopnje na področju preprečevanja korupcije, imenovan Anti-corruption Compliance System Certificate.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) navaja, da so od agencije Ethic Intelligence že leta 2015 pridobili potrdilo o skladnosti programa na področju preprečevanja korupcije, letos jeseni pa po izvedbi intenzivnega večmesečnega programa še omenjeni certifikat.

DUTB je tako edina družba v Sloveniji s tem certifikatom, po njihovih navedbah pa ga pridobijo le družbe z visoko stopnjo poslovne integritete, transparentnosti in preprečevanja konfliktov interesov na vseh ravneh delovanja družbe.

Ustanovitelj agencije Ethic Intelligence Philippe Montigny, nekdanji član urada generalnega sekretarja OECD-ja, je pojasnil, da je DUTB za zdaj tudi edina družba za upravljanje bančnih terjatev, ki se je potegovala za ta certifikat in ga tudi prejela. V bančnem sektorju je podobnega pred kratkim prejela francoska banka Credit Agricole.

Po njegovih navedbah večina bank in finančnih družb svoje vire usmerja v preprečevanje pranja denarja, pri tem pa pogosto podcenjuje tveganje korupcije. Vendar pa vse več finančnih ustanov po njegovih ugotovitvah posveča pozornost tudi temu vprašanju. DUTB, ki je proces certificiranja na področju boja proti korupciji začel že v letu 2014, je bil tako neke vrste začetnik, je zatrdil Montigny.

DUTB-ju je bil certifikat Anti-corruption Compliance System Certificate izdan po celostnem pregledu poslovanja DUTB-ja in podrobni analizi izvajanja njegovega programa ničelne tolerance do korupcije. Gre tudi za sistemski certifikat, ki naj bi zagotavljal, da je program DUTB-ja na področju preprečevanja korupcije prilagojen vsem morebitnim tveganjem in se v organizaciji tudi pravilno izvaja.

Pregled po štirih merilih

Glavni izvršni direktor družbe ABC Transparency, ki v Sloveniji izvaja program, Dejan Jasnič, je pojasnil, da so v okviru pregleda ocenili korupcijska tveganja in na podlagi teh ocen pregledali protikorupcijski sistem DUTB-ja po štirih merilih: informiranje o protikorupcijskem programu, izvajanje izobraževanj na temo boja proti korupciji, organiziranost in procesi ter orodja za preprečevanje in odkrivanje korupcijskih tveganj in sistem nadzora in izboljšav protikorupcijskega programa.

Glede na to, da je DUTB v medijih in delu javnosti pogosto deležen očitkov o nepreglednosti, potratnosti in celo koruptivnosti ter konfliktu interesov, je Montigny odgovoril, da družbe, ki izvajajo protikorupcijski program, to počnejo, ker prepoznavajo nekatera tveganja na tem področju. Tiste, ki se podvržejo neodvisnemu certificiranju, pa želijo po njegovem prepričanju ta tveganja resnično nasloviti in slediti najboljšim mednarodnim praksam.

G. C.