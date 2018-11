EBRD se vrača v lastništvo Nove Ljubljanske banke

Leta 2002 je bila 5-odstotna lastnica

13. november 2018 ob 20:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) se vrača v lastništvo največje banke v Sloveniji, so potrdili v tej mednarodni finančni ustanovi. Tokrat je kupila 6,25-odstotni delež.

"To je velik in dobrodošel trenutek v razvoju NLB-ja in slovenskega bančnega sektorja," je novico pospremila Lucyna Stanczak-Wuczynska, direktorica EBRD-ja, pristojna za finančne institucije in banke v Evropski uniji. Korak, ki ga je z uspešno izvedbo IPO-ja naredila banka k zasebnemu lastništvu, kaže na njeno uspešno prestrukturiranje in okrevanje. To bo krepilo njeno poslovanje in rast, kar bo prineslo koristi njenim strankam, je dodala.

Kot so orisali v EBRD-ju, je NLB največja slovenska banka, ki v Sloveniji pokriva približno 23 odstotkov bančnih sredstev. NLB ponuja univerzalne bančne storitve in je prek svojih podružnic navzoča v petih državah jugovzhodne Evrope. Skupina NLB ima 349 podružnic, približno 6000 zaposlenih in 1,8 milijona komitentov. EBRD je svoj prvi projekt v Sloveniji podpisala leta 1991 in je do sedaj v 82 projektov v Sloveniji vložila skoraj eno milijardo evrov, so spomnili. Dejavnosti banke pokrivajo vsa področja gospodarstva, poudarek je na infrastrukturi, podjetjih, finančnih institucijah in energetskem sektorju. V privatizaciji NLB-ja leta 2002 je postala petodstotna lastnica.

Al. Ma.