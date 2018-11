Država prodala 59 odstotkov NLB-ja po najnižji ceni iz predvidenega razpona

Po neuradnih podatkih je knjiga naročil polna, a po najnižji ceni

9. november 2018 ob 08:03,

zadnji poseg: 9. november 2018 ob 17:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Cena za delnico NLB-ja je v postopku IPO postavljena pri 51,50 evra, torej na spodnji meji cenovnega razpona, določenega med 51,50 in 66 evrov. Država bo v tem postopku prodala 59,1 odstotka delnic NLB-ja, s čimer bo iztržila nekaj manj kot 609 milijonov evrov, so sporočili iz NLB-ja in SDH-ja.



Dosežena cena v prvi javni ponudbi delnic (IPO) pomeni, da bo tržna kapitalizacija oz. tržna vrednost NLB-ja ob začetku kotiranja delnic na Ljubljanski in Londonski borzi 14. novembra dosegla 1,03 milijarde evrov, so sporočili iz NLB-ja in SDH-ja. Če bi SDH sprejel ponudbo za nakup 75 odstotkov banke minus eno delnico, kot je bilo prvotno predvideno, po ceni 51 evrov in pol, bi izkupiček v državni blagajni znašal nekaj manj kot 772,5 milijona evrov.

Slovenski državni holding (SDH) je uveljavil tudi možnost presežne dodelitve in dal na voljo dodatnih 1.181.819 delnic NLB-ja. Če bo možnost presežne dodelitve uveljavljena v celoti, se bo izkupiček za državo povečal na 669,5 milijona evrov, kar bi pomenilo 65 odstotkov osnovnega kapitala NLB-ja.

Pri možnosti presežne dodelitve gre za stabilizacijski mehanizem. Kot je slišati, je bila to zahteva velikih mednarodnih vlagateljev, ki se zanimajo za nakup delnic banke. Gre za to, da bosta stabilizacijska organizatorja, Citigroup in Wood & Company, del delnic zadržala in nato v 30 dneh od uvrstitve delnic na borzo lahko sklepala posle z namenom stabiliziranja cene.

Kdo je kupil delnice?

Po neuradnih informacijah Radia Slovenija naj bi bila med institucionalnimi vlagatelji največji ameriški finančni sklad Brandes Investment Partners, ki je kupil 7,6, in Evropska banka za obnovo in razvoj, ki je kupila 6,3 odstotka banke. Mali vlagatelji so imeli na voljo desetino banke, pokupili pa so zgolj dva odstotka oziroma za 30 milijonov evrov delnic.

Ker država ni prodala 75 odstotkov banke minus eno delnico, kot se je zavezala Evropski komisiji, in bo preostanek na borzi ponudila prihodnje leto, vsi omejitveni ukrepi zoper banko, prejemnico državne pomoči, kot je za Radio Slovenija poročala Urška Jereb, ostajajo. NLB bo še letos zaprl 14 poslovalnic v Sloveniji, v kratkem bo morala sprožiti postopke za privatizacijo sicer dobičkonosne hčerinske Zavarovalnice Vita, še naprej pa ne bo smela financirati mednarodnih projektov.

Lidia Glavina zadovoljna z odzivom vlagateljev

Delnice naj bi na ljubljanski in londonski borzi začele kotirati 14. novembra, ko je predvidena tudi poravnava prodaje delnic. Do takrat imajo tako vlagatelji čas za vplačilo svojih lastniških deležev. "Zelo smo ponosni, da smo danes zaključili s ponudbo delnic NLB-ja. Današnja objava je pomemben mejnik v procesu privatizacije in pri izpolnitvi naših zavez Evropski komisiji. Pozitiven odziv in odobravanje globalnih institucionalnih vlagateljev sta nas zelo razveselila in z veseljem pričakujemo vpis novih delničarjev v delniško knjigo," je ob tem zapisala predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina.

Prvi mož NLB-ja Blaž Brodnjak pa je izrazil zadovoljstvo, da je postopek potekal uspešno. "Veselimo se priložnosti in izzivov, ki jih bo družbi prinesla kotacija na borzi, in se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem deležnikom v tem zahtevnem procesu za korektno in aktivno sodelovanje," je dodal.

Bruselj pozdravil izvajanje zavez

Na prodajo so se odzvali tudi v Bruslju. Govorec Evropske komisije (EK) Ricardo Cardoso je povedal, da EK pozdravlja to, da slovenske oblasti izvajajo svoje zaveze, na podlagi katerih je komisija avgusta letos sprejela odločitev o odobritvi državne pomoči NLB-ju.

Vlada brez komentarja

Z vladnega vrha pa za zdaj še ni odziva na objavljeni izplen javne ponudbe delnic NLB-ja. V kabinetu premierja Marjana Šarca so zapisali, da je postopek v pristojnosti SDH-ja, zato predsednik vlade tega ne bo komentiral. Brez komentarja so tudi na finančnem ministrstvu.

