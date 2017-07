Evropska investicijska banka Darsu odobrila posojilo za elektronsko cestninjenje

Skupna vrednost projekta je 105 milijonov evrov

19. julij 2017 ob 21:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Evropska investicijska banka (EIB) je v okviru naložbenega načrta za Evropo odobrila 51 milijonov evrov posojila za financiranje sistema elektronskega cestninjenja za tovorna vozila na slovenskih avtocestah.

Dars bo s projektom v skupni vrednosti 105 milijonov evrov na 610 kilometrih avtocest in hitrih cest posodobil in zamenjal sistem cestninjenja za tovorna vozila, ki ta hip temelji na plačevanju na cestninskih postajah. Dela za postavitev potrebne infrastrukture že potekajo.

Novi sistem bo prispeval k zmanjšanju čakalnih dob za tovorna vozila, manjši porabi goriva ter zmanjšanju izpustov in hrupa, so sporočili z Evropske komisije. V skladu z novimi evropskimi trajnostnimi rešitvami za mobilnost bo med drugim omogočal različne stopnje cestninjenja glede na kategorijo vozil in izpustne razrede. Vključuje tudi vzpostavitev centralnega sistema za integrirane zaledne storitve, mrežo storitev za stranke ter sistem za odkrivanje in pregon goljufij.

Prvi večji infrastrukturni projekt

Darsov projekt je sicer eden od 63 projektov, ki jih je v torek odobril EIB, so še zapisali na komisiji. Podpora v skupni vrednosti 12,4 milijarde evrov bo namenjena projektom v zvezi z železniškim, cestnim, letalskim in pomorskim prometom ter obnovljivimi viri energije in energetsko varnostjo v Evropi.

Sistem elektronskega cestninjenja je prvi večji slovenski infrastrukturni projekt, ki bo uporabil jamstva iz Evropskega sklada za strateške naložbe.

L. L.