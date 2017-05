Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Po oglasih na mobilnih napravah zaostaja le še za Googlom. Foto: Reuters Sorodne novice Facebook bo močno okrepil oddelek za lov na kriminalne objave Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Facebook na krilih mobilnih oglasov do ogromnega zaslužka

Ima že skoraj dve milijardi uporabnikov

4. maj 2017 ob 11:20

New York - MMC RTV SLO/STA

Družbeno omrežje Facebook se lahko pohvali, da je v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo dobiček za 76,6 odstotka na 3,06 milijarde dolarjev, prihodke pa za 49 odstotkov na 8,03 milijarde dolarjev.

Facebook letos pričakuje 31,94 milijarde dolarjev prihodkov od mobilnih oglasov, kar bi bilo 42,1 odstotka več kot leta 2016. S tem bi osvojil 22,6-odstotni globalni delež oglasov na mobilnih napravah in bi zaostajal le še za Googlom, ki ima 35,1-odstotni delež.

Prihodki od mobilnih oglasov rastejo vseh pet let, odkar so delnice Facebooka na borzi. Prihodki od mobilnih oglasov so 85 odstotkov vseh oglaševalskih prihodkov Facebooka, ki so v prvem četrtletju znesli 7,86 milijarde dolarjev.

Blizu dvema milijardama uporabnikov

Facebook je bazo rednih mesečnih uporabnikov ob koncu četrtletja glede na enako obdobje lani razširil za 17 odstotkov na 1,94 milijarde, medtem ko so strokovnjaki pričakovali rast na 1,91 milijarde uporabnikov.

Vlagatelje Wall Streeta je sicer zanimalo le opozorilo, da se bo rast oglasnih prihodkov v prihodnje upočasnila. Delnice Facebooka so se v podaljšanem borznem trgovanju po objavi rezultatov tako pocenile za 2,7 odstotka na 147,60 dolarja. Podjetje je opozorilo finančne trge, naj računajo na to, da rekordov z oglasi ne bo več mogoče podirati, ker so že blizu skrajne meje prostora za oglase na straneh uporabnikov.

A. P. J.