Finci Kovinoplastiko Lož prevzemajo v celoti

Podjetje so prevzeli po vrsti težav

21. december 2016 ob 11:11

Lož - MMC RTV SLO/STA

Finski sklad KJK namerava odkupiti še preostale delnice Kovinoplastike Lož, ki jih še nima v lasti, za kar bodo objavili tudi prevzemno ponudbo.

Družba KJK Investicije 7, hčerinska družba finskega sklada, ki ima v lasti 89-odstotni delež Kovinoplastike Lož, je o prevzemni nameri obvestil agencijo za trg vrednostnih papirjev, agencijo za varstvo konkurence, vodstvo in predstavnike delavcev Kovinoplastike Lož in predstavnike delavcev KJK-ja, izhaja iz prevzemne namere.

V Kovinoplastiki je zaposlenih okoli 650 ljudi, v zadnjih letih so jo pestile številne težave, ki so posledica upada poslov v krizi, težav z dolgovi, umika nemškega poslovnega partnerja, k finančnim težavam pa je svoje prispeval tudi propadli delavski prevzem.

Finski KJK je do lastništva v Kovinoplastiki Lož prišel septembra, potem ko je kupil družbo pooblaščenko, ki je imela v lasti 62 odstotkov Kovinoplastike. Po umiku lastnih delnic ima družba pooblaščenka danes v lasti skoraj 89 odstotkov Kovinoplastike, preostalo pa odpade na manjše zunanje in notranje lastnike.

Novi lastnik je na ponedeljkovi skupščini Kovinoplastike Lož v nadzorni svet imenoval Josipa Vuka, Kustaaja Laurija Aimaja in Martynasa Česnavičiusa. Novi nadzorniki so imenovali že tudi novega predsednika uprave. To je postal njen dosedanji član Borut Flander.

A. Č.