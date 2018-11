Foto: "Ne spreminjajte navad, spremenite pohištvo," pravijo nagrajenke Sejma Ambient

Na sejmu pohištva Ambient Ljubljana izstopajo razstavljavci kuhinj, med nagrajenimi podjetji pa vhodna vrata, ki se odpirajo s prepoznavo obraza, in miza za namizni tenis iz umetnega kamna.

Gospodarsko razstavišče že tretje leto zapored prireja dva sejma hkrati pod skupnim sloganom "Vse za dom!". Kar 234 podjetij iz 19 držav na sejmu Ambient Ljubljana predstavlja inovacije in novosti s področja oblikovanja pohištva in notranje opreme, na sejmu Dom Plus pa stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažne hiše.

Sejem, ki bo trajal vse do nedelje, 11. novembra, obiskovalcem tudi letos ponuja dopolnjen program z brezplačnimi 30 minutnimi arhitekturnimi svetovalnicami in nasveti za energetske prenove, ki jih ponujajo arhitekti, statiki in gradbeni fiziki iz Gradbenega inštituta ZRMK, kot tudi vse podrobnosti in novosti razpisov Eko sklada.

Posebni gost sejma je družinsko podjetje iz Italije Twils S. r. l. z bogatimi obrtniškimi izkušnjami s področja oblazinjenih postelj in dodatkov, slovenski zbiratelj in restavrator Thonetovega pohištva Jurij Rihar pa bo na delavnici predstavil potek restavriranja krivljenega pohištva.

Kot vsako leto pa so na sejmu tudi letos nagradili izstopajoče izdelke slovenskih podjetij. Kriterij strokovne komisije (Vladimir Pezdirc, Marco Marangone, Marijan Orešić in Janez Koželj) je temeljil na združitvi funkcionalnosti in tehnološke ali likovne kakovosti. Opazili pa smo, da je komisija letos prvič poudarjala tudi cenovno dostopnost izdelka.

Nagrado za še neuveljavljene oblikovalce in arhitekte Top ideje – borza oblikovanja, ki jih bomo na MMC-ju še predstavili, so prejeli: Studio Aino za arhitekturo in obrt, Atelje Mali za serijo lesenih izdelkov za omizje Black, Nina Koželj in Manca Kemperl za pohištvo Vulgaris. Nagrado za najlepši razstavni prostor je prejel Jan Petrič za mizico TRIIIS in obešalnik POOONTO BARCELONA.







Najboljši med najboljšimi: fleksibilni sistem Oblique

Kot najboljšega med vsemi razstavljavci je komisija z nagrado Top of the Top nagradila majhno družinsko podjetje 3S design z magnetnim fleksibilnim sistemom Oblique. Delo sester Lane, Kaje in mame Mace Strle, ki pravijo "Ne spremenite navad, spremeniti pohištvo", smo na MMC-ju že predstavili.

Med nagrajenci Pet najboljših – Top 5 je zanimiva miza za namizni tenis (Žurbi team d. o. o.) iz umetnega kamna, ki po mnenju komisije "rešuje problem uporabe športnih naprav v javnem prostoru, ki morajo združevati merila trajnosti, funkcionalnosti in vzdrževanja, hkrati pa daje umetniški vtis".

Mizarstvo Potočnik znova preseneča

Sicer pa je nagrado Pet najboljših – Top 5 prejel zagotovo rekorder po prejetih nagradah na sejmu Ambienti Pohištvo Potočnik za kuhinjo NUT (oblikovalci Julijan Krapež, Saša Barakovič in Aleš Potočnik) - nagrade prejemajo vse od leta 2011. Kot je dejal za MMC direktor podjetja Aleš Potočnik so pred konkurenco zaradi inovativnosti, "pa tudi po svetu veliko potujemo". Novost letošnjega nagrajenega modela kuhinje NUT je njena tehnologija in prostorskost. Delovni pult ima globine kar 90 centimetrov, kar omogoča spust skrite zadnje stene za visokimi elementi nad pomivalnim koritom, ki se ga aktivira s pritiskom na gumb. Prostorski so tudi 75 centimetrov globoki predali iz lesa oroha, ki imajo podlago iz filca.

Tehnologija kraljuje tudi na otoku, ki je obarvan s posebno nano barvo. Kot pojasni Potočnik, je to posebna barva "izdelana z vodno tehnologijo, zaradi katere se praske odstrani s preprosto potezo vlažne krpe, prav tako pa se na materialu ne poznajo prstni odtisi." Vratni element na otoku ima drsna vrata v ravnini, ki se odpirajo s pomočjo senzorja. "Novost pa so tudi ledice v shrambi, ki so vgrajene za perforirano pločevino, s čimer omogočajo razpršeno in toplejšo svetlobo," še pojasni sogovornik.

Vrata Pirnar se odpirajo s prepoznavo obraza

Med nagrajenci Top 5 je tudi podjetje Pirnar z vhodnimi vrati v stanovanjsko hišo Theatrica (oblikovalca Roman Pirnar in Ernest Bevc), ki so prejela tudi nagrado Društva oblikovalcev. Kot so iz podjetja pojasnili za MMC se vrata odpirajo drsno v steno, "ker so vrata na tleh, ni obremenitve nosilcev s težo, zato nismo več obremenjeni z izbiro materiala."

Vrata Theatrica se namreč odpirajo tako, da posebni senzor odčita obraz lastnika in se na ta način vrata odprejo. Vgrajen pa imajo tudi senzor, da se zaustavijo, če je to potrebno. Razstavljena vrata so še prototip, saj v podjetju še vedno raziskujejo sistem hitrosti odpiranja vrat, izdelek bo sicer na tržišču naslednje leto. Vrata se poleg odpiranja na senzor lahko odpirajo tudi klasično s ključem (v primeru izpada elektrike), sicer pa tudi daljinsko in s kodo.

Stol iz reciklirane plastike

Stari znanec sejma, podjetje, ki je prejelo že več mednarodnih nagrad, tudi rdečo piko, Donar, je prejel nagrado za nadgrajeni stol iz recikliranega materiala Nico Less W 1 (Primož Jeza Studio). Ker je stol oblikovan kot sedežna školjka, "ga je mogoče izdelovati v velikih količinah, zaradi česar lahko doseže sorazmerno nizko ceno na trgu", meni komisija.

Več o utrinkih s sejma si oglejte v fotogaleriji (foto: Katja Štok):

