Francoski minister: "Ameriška trgovinska politika temelji na zakonu džungle"

Washington s carinami ne namerava odnehati

22. julij 2018 ob 08:32

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Francoski finančni minister Bruno Le Maire je ob robu srečanja ministrov skupine G-20 v Buenos Airesu posvaril, da je "trgovinska vojna postala resničnost", enostranske ameriške carine na evropsko jeklo in aluminij pa je označil za "zakon džungle".

Le Maire je ob tem zavrnil predlog ameriškega kolega Stevena Mnuchina o obnovitvi prostotrgovinskih pogajanj z Evropsko unijo. Po Le Mairovih besedah se Bruselj ne bo pogovarjal o tem, dokler Washington ne bo umaknil carin na evropsko jeklo in aluminij.

"Katastrofalne politične posledice"

"Svetovna trgovina ne more temeljiti na zakonu džungle, a ameriško enostransko povečanje carin je prav to - zakon džungle. Zakon džungle ali zakon najbolj vzdržljivega ne more biti osnova prihodnjih odnosov v svetovni trgovini. Ta zakon bo namreč le izvrgel poražence, upočasnil rast, ogrozil najranljivejše države in imel katastrofalne politične posledice," je po poročanju BBC-ja dejal Le Maire na srečanju finančnih ministrov 20 gospodarsko najrazvitejših držav.

Mnunchin je v Argentini ameriške poteze branil in pozval Evropo in Kitajsko, naj odpreta svoje tržišče, da bi tako omogočila svobodno konkurenco. "Moje sporočilo je precej jasno - če Evropa verjame v svobodno trgovino, smo pripravljeni na podpis dogovora o svobodni trgovini brez carin, brez subvencij ali drugih necarinskih omejitev. A dogovor mora vsebovati vse te tri stvari."

Trump: "Mislim, da je EU sovražnik"

Spomnimo, ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden v intervjuju za ameriško televizijo CBS Evropsko unijo označil za "sovražnico". "Mislim, da imamo veliko sovražnikov. Mislim, da je EU sovražnik, kar počnejo v trgovini. Tega si za EU ne bi mislili, a je sovražnik. Rusija je sovražnica v določenih pogledih. Kitajska je sovražnica gospodarsko, zagotovo je sovražna. A to ne pomeni, da so slabi. To ne pomeni ničesar. Pomeni, da so tekmovalni," je dejal Trump in znova ponovil svoje stališče, da EU izkorišča ZDA na področju trgovine. Vztrajal je tudi, da je nemška odvisnost od ruskega plina, za katerega Moskvi plačuje "milijarde", "zelo slaba stvar za Nemčijo".

Nekaj dni kasneje je Trump zagrozil še z uvedbo carin na celotni kitajski uvoz, ki je lani dosegel vrednost 505,5 milijarde dolarjev. "Tega ne počnem zaradi politike. To delam, ker je dobro za našo državo," je dejal.

ZDA imajo velik trgovinski primanjkljaj tako z 28-terico kot s Kitajsko.

A. P. J.