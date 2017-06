Furs: Davčne blagajne pobrale dodatnih 81 milijonov evrov

Največji učinek se kaže pri trgovini na drobno

1. junij 2017 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V prvem letu uporabe so davčne blagajne zagotovile državnemu proračunu 81 milijonov evrov več davkov in prispevkov za socialno varstvo kot v letu 2015.

Davka na dodano vrednost se je lani v proračun tako steklo 43,1 milijona evrov več kot leta 2015, znesek vplačanega davka od dohodkov pravnih oseb je bil višji za 13,9 milijona evrov, davka od dohodka iz dejavnosti pa za 2,8 milijona evrov. Povečala so se tudi vplačila prispevkov za socialno varnost ter akontacija dohodnine, in sicer za 21,2 milijona evrov.

V teh številkah je že upoštevan vpliv gospodarske rasti oz. rasti zasebne porabe, je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil namestnik generalne direktorice Finančne uprave RS (Furs) Peter Grum. Brez tega popravka bi bila številka še za približno 40 milijonov evrov višja, je dodal. Največji učinki se kažejo pri trgovini na drobno, dejavnosti strežbe jedi in pijač ter popravila motornih vozil, kaže poročilo Fursa.

Onemogočeno prirejanje za nazaj

Sistem davčnih blagajn onemogoča prirejanje podatkov o prometu za nazaj. "Tega je bilo po naših ocenah veliko," je dejal Grum.

S poročilom se je seznanila tudi vlada, in državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič je kot najpomembnejše cilje poudaril evidentiranje gotovinskega prometa, poleg tega pa tudi zniževanje obsega sive ekonomije, prijaznejše odkrivanje in preprečevanje goljufij in utaj ter navsezadnje nadzor nad delom na črno in učinkovitejše pobiranje dajatev.

Lažji nadzor in analiza

Z davčnimi blagajnami so na Fursu pridobili tudi podatke, na podlagi katerih lahko zavezance lažje nadzirajo in jih analizirajo, Grum pa je še povedal, da so stopili na rep tudi nekaterim proizvajalcem programske opreme. Nekateri so zato že morali plačati globo.

Davčne blagajne so v Sloveniji pri poslovanju z gotovino obvezne od lanskega 2. januarja. Do konca leta je bilo potrjenih več kot ena milijarda računov, vsak dan več kot 2,6 milijona, povprečen čas potrditve pa je pet stotink sekunde.

G. K.