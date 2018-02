Furs je prevoznike lani oglobil za več kot šest milijonov evrov

Najpogosteje gre za prikrivanje predolge vožnje in pomanjkanje počitka in odmorov

13. februar 2018 ob 12:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Finančna uprava je lani izvedla 3544 nadzorov tovornjakov in avtobusov in kar v dveh tretjinah primerov odkrila kršitve.

Finančna uprava RS (Furs) je tako odkrila kar 2429 kršilcev in izrekla 3247 glob v skupnem znesku 6,2 milijona evrov. Med vsemi kršitvami je bilo 486 hujših, med katere spada predvsem uporaba naprav in pripomočkov za manipuliranje s tahografom oz. snemalno napravo.



Uslužbenci mobilnih oddelkov Fursa se osredotočajo predvsem na odkrivanje hujših kršitev, kot so občutna podaljšanja dovoljenih ur vožnje in izogibanje obveznemu počitku z zatajitvijo ali uničenjem podatkov o dejavnostih. Prevozniki namreč s tahografi manipulirajo tako, da v vozila nezakonito vgradijo elektronske manipulacijske naprave. Te so čedalje bolj izpopolnjene, manipulanti pa z njimi dosežejo, da se med vožnjo delovanje vozila v zapisovalno napravo ne zaznamuje, temveč se na voznikovo kartico zaznamuje počitek.

Največ kršitev so odkrili pri prevoznikih iz drugih držav članic EU-ja (59 odstotkov), nato pri prevoznikih iz tretjih držav (26 odstotkov) in pri domačih prevoznikih s sedežem v Sloveniji (15 odstotkov). Odkritih in zaseženih je bilo kar 105 izpopolnjenih elektronskih naprav za manipuliranje tahografa, krmiljenih s pomočjo prikritih stikal, daljincev in spominskih USB-ključev.

Furs sicer preverja upoštevanje pravil za tekoči dan in preteklih 28 dni glede dovoljenega časa vožnje, odmorov ter obveznih počitkov voznikov in pravilnost delovanja snemalnih naprav.

La. Da.