Furs rešil skoraj dve tretjini ugovorov na dohodnino

Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe

10. avgust 2017 ob 10:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Finančna uprava RS (Furs) bo v teh dneh odposlala 26.300 odločb o odmeri dohodnine zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun. S tem je rešila 64,83 odstotka vseh vloženih ugovorov.

Po navedbah Fursa je 66,9 odstotka odločb z vračili, 25,8 odstotka z doplačili in 7,3 odstotka brez vračila ali doplačila dohodnine. To pomeni, da bo za 11,65 milijona evrov vračil in 3,92 milijona evrov doplačil, pri čemer povprečni znesek vračila znaša 662,16 evra, povprečni znesek doplačila pa 576,86 evra.

Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako bo Furs v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvedel nakazilo zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve mogoča pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve.

Za druge zavezance Furs nadaljuje postopke odmere dohodnine in bo odločbe v skladu z določili zakona o davčnem postopku izdal do konca oktobra.

G. C.