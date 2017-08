Kmalu bo konec skrivanja denarja v tujini

Jeseni steče samodejna izmenjava podatkov o finančnih računih

26. avgust 2017 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skrivanje denarja v tujini kmalu ne bo več mogoče, saj bo jeseni stekla samodejna izmenjava podatkov o finančnih računih, ki jih imajo odprte državljani članic EU-ja in OECD-ja.

Finančna uprava RS (Furs) bo podatke o finančnih računih bank in hranilnic, kot so plačilni, depozitni ali skrbniški računi, ki jih imajo naši rezidenti odprte v tujini, na podlagi samodejne izmenjave informacij začela od večine sodelujočih držav prejemati septembra.

To pomeni, da bo prejela podatke o vseh finančnih računih (vključno s podatkom o stanju ali vrednostjo računa), ki jih imajo rezidenti Slovenije odprte v tujini. V primeru katerega koli depozitnega računa (poslovni, čekovni, varčevalni itd.) bo prejela tudi podatek o skupnem bruto znesku obresti, vplačanih in pripisanih na finančni račun med koledarskim letom.

Trenutno na Fursu vedo za obstoj 40.430 računov v tujini, od tega jih je 28.117 v lasti fizičnih oseb, 12.313 pa v lasti podjetij.

Račun v tujini je treba prijaviti v osmih dneh

Zavezanec, ki ima odprt plačilni račun v tujini, je že zdaj dolžan tega v osmih dneh od odprtja prijaviti finančnemu uradu. Če tega ne stori, je za fizično osebo zagrožena globa od 200 do 1200 evrov, za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, od 800 do 10.000 evrov, za pravno osebo pa od 1200 do 30.000 evrov.

Vendar doslej teh kršitev niti niso mogli ugotavljati, saj bi moral finančni urad vsake posamezne države zaprositi za podatek o morebitnem obstoju finančnega računa za vsakega zavezanca posebej.

Prve podatke o finančnih računih si bo večina sodelujočih držav začela samodejno izmenjavati septembra za leto 2016, nekatere pa so si izborile enoletno prehodno obdobje. Med njimi sta, denimo, tudi Avstrija in Švica, ki bosta prvo samodejno izmenjavo podatkov izvedli šele septembra 2018. Čeprav bo Avstrija o teh računih poročala šele od septembra 2018 dalje, pa bo že v letošnjem septembru Furs in tudi finančne urade v vseh drugih sodelujočih državah obvestila o tistih računih posameznikov in subjektov, ki so bili morebiti odprti v zadnjih treh mesecih leta 2016.

